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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожцев приглашают озеленить город

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В субботу, 22 мая, во Всеволожске волонтеры будут высаживать молодые деревья вдоль городской велодорожки. Принять участие в озеленении города может любой желающий: добровольцев будут ждать в 11.30 на пересечении велодорожки с переулком Олениных.

Инвентарь брать необязательно – всем необходимым обещают обеспечить на месте. Саженцы будут высаживаться под присмотром специалистов: кураторы расскажут, как правильно посадить крупномерное дерево, чтобы обеспечить его выживаемость.

Также в этот день начнется высадка молодых дубочков в парке «Песчанка». Кроме саженцев деревьев, территорию облагородят кустарниками и цветами. Старт посадки намечен на 11.00.

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