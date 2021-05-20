Всеволожцев приглашают озеленить город

В субботу, 22 мая, во Всеволожске волонтеры будут высаживать молодые деревья вдоль городской велодорожки. Принять участие в озеленении города может любой желающий: добровольцев будут ждать в 11.30 на пересечении велодорожки с переулком Олениных.

Инвентарь брать необязательно – всем необходимым обещают обеспечить на месте. Саженцы будут высаживаться под присмотром специалистов: кураторы расскажут, как правильно посадить крупномерное дерево, чтобы обеспечить его выживаемость.

Также в этот день начнется высадка молодых дубочков в парке «Песчанка». Кроме саженцев деревьев, территорию облагородят кустарниками и цветами. Старт посадки намечен на 11.00.