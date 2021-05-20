Всеволожские «кванторианцы» вошли в финал чемпионата WorldSkills Russia

В национальный финал чемпионата WorldSkills Russia вышли четверо воспитанников Всеволожского «Кванториума». Они будут представлять 47-й регион на восьмом ежегодном соревновании «Молодые профессионалы». Организаторы заявили, что в нем примут участие более 1000 талантливых и технически одаренных юношей и девушек со всей страны.

Лучшие результаты в компетенции «Предпринимательство» на отборочном этапе чемпионата у Екатерины Гулько и Дарьи Нориной, которые под руководством своих наставников создали мобильное приложение для поиска работы School Job. Главное отличие проекта от уже работающих аналогов – ориентированность на подростковую аудиторию.

Подтвердить теоретические знания на практике в рамках финального этапа соревнований предстоит и победителям в компетенции «Мобильная робототехника» Эльдару Хафизову и Андрею Овчинникову. Перед участниками чемпионата поставлена непростая задача – конструирование роботов, способных перемещать предметы из одной части игрового поля в другую. Им предстоит не только разработать проект и создать программы для этих моделей, но и осуществлять техническую поддержку.

Напомним читателям, что WorldSkills Russia – это крупнейшие в стране состязания среди студентов профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 25 лет и представителей направления WorldSkills Russia Juniors до 16 лет. В нынешнем году он пройдет в традиционном очном формате в городе Уфе с 21 по 25 июля.

Светлана Завадская