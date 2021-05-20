Во Всеволожском районе пройдет День борьбы с коронавирусом

В субботу, 22 мая, в КДЦ «Южный» во Всеволожске состоится День борьбы с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Врачи-специалисты расскажут о мерах безопасности и вакцинации, а также проконсультируют всех желающих.

Консультировать жителей будут эндокринолог, невролог, кардиолог, окулист, офтальмолог, онколог. Кроме того, будет работать передвижной комплекс, в котором можно пройти флюорографическое и маммографическое исследование. Также все желающие смогут вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

Мероприятие будет проходить в течение всей субботы с 10.00 до 18.00. Принять участие может любой житель Всеволожска или Всеволожского района. Желающие пообщаться с врачами или пройти обследование должны иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.