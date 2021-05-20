Во Всеволожске отметили День детских организаций

В минувшую среду, 19 мая, в Культурно-досуговом центре «Южный» представители детских объединений Всеволожского района и приглашенные гости отметили День детских организаций. Эта дата является преемником традиций Дня пионерии.

В рамках мероприятия прошла «Эстафета опыта», на которой ребята и наставники подвели итоги работы непростого прошлого года. Активисты «Российского движения школьников» доказали, что делать добрые дела можно даже в условиях ограничений. Затем прошла «Классная встреча», на которой вспоминали работу пионерских отрядов. Ребята обсудили сходства и отличия между деятельностью пионеров и своей, а также вдохновились яркими примерами из прошлого.

Ну а после торжественного вручения грамот и подарков отличившимся членам РДШ все желающие по уже сложившейся традиции исполнили танец «Нас не удержать!».

В мероприятии приняли участие представители 36 первичных отделений РДШ и четырех самостоятельных детских общественных объединений Всеволожского района. Среди почетных гостей были директор ДДЮТ Александр Моржинский, научный руководитель инновационной программы по созданию РДШ во Всеволожском районе Надежда Царёва, председатель регионального отделения РДШ ЛО Диана Садвакасова, член Общественной палаты ЛО Николай Свирин.

Фото Антона Ляпина