Александру Дрозденко рассказали о секретах производства шин во Всеволожске

Миллионы шин, специальные датчики для маркировки, роботы и суперсовременные технологии, которые нельзя фотографировать…

Сегодня, 20 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ознакомился с процессом производства шин во Всеволожске. Казалось, что гости предприятия «Нокиан Тайерс» оказались в фантастическом блокбастере.

– Количество нашей продукции растёт, поэтому нам был необходим новый склад, – отметил глава «Нокиан Тайерс» в России Андрей Пантюхов. – Хотелось бы отметить, что проект удалось реализовать благодаря правительству Ленинградской области. Александр Юрьевич частый посетитель нашего завода и хорошо осведомлен о его деятельности. Что касается оригинальной продукции, то мы сейчас осваиваем выпуск шин для Северной Америки. Речь о пикапах.

– Это не первый инвестиционный проект, который реализует компания, – отметил Александр Дрозденко. – Предприниматели никогда не сетуют и, несмотря на пандемию, всегда реализуют амбициозные проекты. Что касается автоматизации предприятия, то это просто фантастика! Я как будто посмотрел фильм о роботах-трансформерах.

Глава компании сделал подарок Всеволожской КМБ – подарил сертификат на 15 комплектов шин. Его вручили руководителям Всеволожского района – Вячеславу Кондратьеву и Андрею Низовскому.

Ирэн Овсепян