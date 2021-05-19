Санкт-Петербург и Кудрово предлагают соединить велотрассой

Прошедшее на днях совместное совещание представителей администрации Заневского городского поселения и Комитета по транспорту Санкт-Петербурга было посвящено проблемам создания комфортной городской среды, а именно разработке безопасных маршрутов для велосипедистов и владельцев электросамокатов, связывающих Северную столицу и Кудрово.

Председатель совета депутатов Заневского поселения Вячеслав Кондратьев выдвинул идею строительства пятикилометровой велотрассы, которая соединит Санкт-Петербург, парк «Оккервиль и памятник погибшему майору-танкисту в деревне Новосергиевке. Еще одна дорожка возьмет начало на Европейском проспекте и «уедет» в Южное Кудрово.

К слову, в юном, динамично развивающемся городе Кудрово в настоящее время работают не менее десяти стационарных пунктов проката велосипедов, в оживленных местах также можно арендовать электросамокат, есть услуга по доставке техники на дом. В соответствии с ПДД электросамокатчики и велосипедисты являются полноправными участниками дорожного движения, однако существует проблема – на дороге они подвергаются риску столкновения с автотранспортом, а на тротуарах сами становятся источником повышенной опасности для мирных пешеходов.

В местной администрации уже создан инфраструктурный проект, куда включено строительство собственно велодорожек, а также установка соответствующих знаков и наружного освещения, нанесение специальной разметки, оборудование мест для отдыха. В проекте предусмотрены не только особенности трафика, но и использование современных технологий реконструкции дорог. По мнению Вячеслава Кондратьева, строительство велотрасс должно войти в муниципальную программу по развитию дорожного движения в Заневском поселении.

Реализацию проекта планируется провести в четыре этапа. Первый этап строительства должен начаться уже в нынешнем году. В администрации Заневского поселения его считают самым важным, поскольку велодорожка соединит проспект Солидарности в Санкт-Петербурге с муниципальным парком «Оккервиль», и, таким образом, откроет для любителей двухколесного безмоторного транспорта возможности беспрепятственного проезда «из города в город».

Второй этап масштабного проекта предусматривает обновление велодорожки и разметки непосредственно в парке «Оккервиль» – эти работы запланированы на следующий год. Третий этап – велотрасса в южную часть города Кудрово, четвертый – отрезок маршрута до Новосергиевки.

Светлана Завадская