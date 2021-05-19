Определились финалисты фестиваля «Светлое Христово Воскресение»

Отборочный тур фестиваля «Светлое Христово Воскресение» завершен – на прошлой неделе определились лауреаты, которые поборются за победу в финале. Конкурс проводился в городах Всеволожск, Тихвин и Тосно.

Участники фестиваля, собравшиеся во Всеволожске в КДЦ «Южный» в минувшую субботу, соревновались в трех номинациях – «Художественные работы», «Вокальное творчество» и «Инструментальное исполнительство». Уровень мастерства конкурсантов оценивало компетентное жюри, в составе которого были представители духовенства, педагоги и руководители творческих объединений. Духовным символом фестиваля стал святой благоверный князь Александр Невский, 800-летие которого отмечается в этом году, – по окончании конкурсного дня все номинанты получили в подарок икону.

Фестиваль, посвященный празднику «Светлого Христова Воскресения», проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, детских школ искусств, музыкальных школ муниципальных образований Ленинградской области и воскресных школ храмов Гатчинской, Тихвинской и Выборгской епархий.

– Сегодня как никогда важно приобщать молодежь к исконно-русской культуре, пробуждать живой интерес к народному искусству, к традициям Русской православной церкви, истории Отечества, – отметил Вадим Ховайло, главный специалист комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

В отборочный тур фестиваля «Светлое Христово Воскресение» во Всеволожске было заявлено 78 участников – большая часть из них представляла наш район. Также приехали ребята из Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области. Все без исключения продемонстрировали высокое исполнительское мастерство в вокальных и инструментальных композициях и яркие творческие приемы в художественных работах. Однако конкурсная программа подразумевает победителей, определить которых беспристрастному жюри было непросто. Тем не менее итогом фестивального дня стали имена трех участников в каждой номинации, покоривших судей своими безусловными талантами. Они примут участие в финале фестиваля «Светлое Христово Воскресение», который пройдет 22 мая в городе Гатчина.

Светлана Завадская

Фото Антона Ляпина