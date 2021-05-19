Ленинградская панорама: Поучились? Отдохнем!

Учебный год близится к концу. Школьники и их родители готовятся к контрольным работам, зачетам, экзаменам и строят планы на долгожданные летние каникулы.

Учеба в штатном режиме

Из-за коронавирусных ограничений прошедший год оказался для областной системы образования напряженным, но весьма результативным. По словам председателя комитета общего и профессионального образования Сергея Тарасова, работа идет в штатном режиме. Ни одну школу не пришлось закрывать. Заболевших COVID-19 среди школьников и педагогов на сегодняшний день немного.

В 47-м регионе активно ведется прививочная кампания: уже более 4 000 учителей вакцинировались в полном объеме. Каждую неделю прививаются еще около 500 человек.

За время пандемии удалось значительно улучшить материально-техническую базу. Теперь во всех школах Ленобласти, даже небольших и отдаленных, есть качественный интернет. Правительство региона выделило средства на оборудование, позволяющее проводить видеоконференции. Большую лепту в техническое оснащение школ внесли бизнес и общественные организации. Около 3 500 учеников получили компьютеры, чтобы учиться дома. Малообеспеченным семьям оплачивали доступ в интернет и телефонную связь.

Если в конце прошлого учебного года дистанционный формат был обязательным для всех, то в этом году родители могли выбрать форму обучения по своему усмотрению и исходя из интересов ребенка. На «удаленку» перешло не так уж много детей: в разные периоды года в зависимости от эпидемиологической ситуации их число колебалось от 500 до 1300 человек.

В числе лидеров

Ленинградская область вошла в тройку лидеров России по качеству общего образования. Ее соседями по пьедесталу стали Санкт-Петербург и Москва. По итогам аттестации прошлого года Ленобласть заняла первое место по качеству проведения итоговых процедур, в том числе ЕГЭ. Результаты экзаменов у учащихся 47-го региона всегда достойные, значительно выше, чем в среднем по России.

Сейчас проходит федеральный этап Всероссийской олимпиады школьников. Наши ученики проявляют себя лучше, чем в предыдущие годы. В конкурсах «Учитель года» и «Воспитатель года» представители региона также продемонстрировали хорошие результаты, войдя в список 15 лучших специалистов. Команда ленинградских педагогов стала победителем профессионального конкурса «Учитель будущего». Впереди Всероссийский форум молодых педагогов, который состоится в мае в Гатчине.

За здоровьем – в лагерь

Прошлым летом Ленобласть стала первым российским регионом, где оздоровительная кампания для детей стартовала уже в июне. Тогда наполняемость стационарных лагерей не должна была превышать 50% от проектной мощности. Строгие ограничения позволили пройти летний период без эксцессов. В этом году показатель подняли до 75%. Старт вновь намечен на июнь.

Еще одно послабление: лагеря откажутся от режима обсервации, как в прошлом сезоне, когда все дети заезжали в один день и всю смену не выходили за территорию лагеря. Теперь формат будет более свободным, персонал сможет работать в лагере без проживания при условии еженедельного обследования на коронавирус. Остались в силе запреты на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях и на визиты в стационарные лагеря родителей.

На данный момент в реестре числятся 616 детских лагерей. Планируется, что летом в них отдохнут порядка 90 тысяч детей из Ленобласти. Плюс огромное количество юных жителей Петербурга и других регионов. Желающие могут провести время и в 403 дневных лагерях при школах, где нет ограничений по наполняемости.

Компенсация за отдых

О распределении мест в детских лагерях сообщила заместитель председателя комитета, начальник департамента развития общего образования Татьяна Рыборецкая.

В Ленобласти действуют не сертификаты, а компенсация за летний отдых. Работающим родителям она предоставляется в размере 70% от хозрасчетной стоимости путевки. В 2021 году льгота увеличена и составляет 24 570 рублей. Бесплатно путевку могут получить такие льготные категории, как опекуны, приемные родители, работники сферы здравоохранения. Для последних эту меру поддержки ввели в прошлом году.

В государственные и муниципальные областные лагеря, которые составляют основную часть реестра, средства для компенсаций направляют в самом начале финансового года. Родителям нужно просто выбрать лагерь и приобрести путевку по стоимости, из которой уже вычтена сумма компенсации. Если лагерь находится за пределами региона или не является государственным, то родители получат компенсацию в кратчайшие сроки, собрав минимальный пакет документов. Процедура отработана и в большинстве случаев проходит без сбоев.

Анастасия Иванова

«Хочу сказать огромное спасибо учителям. Весь этот учебный год они находились в зоне риска. Педагоги проявили себя с самой лучшей стороны как в плане профессионализма, так и с точки зрения человеческих качеств и подхода к делу», – Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области

69 детских загородных оздоровительных лагерей готовы работать летом в Ленинградской области

Выборгский район – 28

Приозерский район – 14

Лужский район – 7

Всеволожский район – 5

Гатчинский район – 5

Кингисеппский район – 2

Киришский район – 2

Тихвинский район – 2

Бокситогорский район – 1

Волховский район – 1

Лодейнопольский район – 1

Ломоносовский район – 1