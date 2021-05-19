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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленинградская панорама: как проголосовать онлайн

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До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы по программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

  1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
  2. Выберите муниципальное образование.
  3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства.
  4. Пройдите регистрацию, указав Ф.И.О., адрес электронной почты (при желании) и номер телефона.
  5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер, указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние цифры номера являются кодом подтверждения, который нужно занести в появившееся окно).
  6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо, что проголосовали!».

Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут максимальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосования, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бесплатно и круглосуточно.

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах региона:

Бокситогорск, Волосово, Волхов, Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кириши, Кировск, Коммунар, Кудрово, Лодейное Поле, Мурино, Луга, Никольское, Отрадное, Пикалёво, Подпорожье, Приозерск, Светогорск, Сертолово, Сланцы, Сосновый Бор, Сясьстрой, Тихвин, Тосно, Шлиссельбург.

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