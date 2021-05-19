Ленинградская панорама: как проголосовать онлайн

До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору дизайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы по программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать может каждый россиянин старше 14 лет.

Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru. Выберите муниципальное образование. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства. Пройдите регистрацию, указав Ф.И.О., адрес электронной почты (при желании) и номер телефона. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер, указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние цифры номера являются кодом подтверждения, который нужно занести в появившееся окно). После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо, что проголосовали!».

Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут максимальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосования, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бесплатно и круглосуточно.

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах региона:

Бокситогорск, Волосово, Волхов, Всеволожск, Выборг, Гатчина, Кингисепп, Кириши, Кировск, Коммунар, Кудрово, Лодейное Поле, Мурино, Луга, Никольское, Отрадное, Пикалёво, Подпорожье, Приозерск, Светогорск, Сертолово, Сланцы, Сосновый Бор, Сясьстрой, Тихвин, Тосно, Шлиссельбург.