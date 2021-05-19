Во Всеволожск пришла «Деловая весна»

Молодежный образовательный марафон «Деловая весна» прошел во Всеволожске 17 мая. В Центре культуры и досуга собрались представители молодежных советов поселений, члены школьного Парламента, волонтеры и другие активисты.

Подобное мероприятие проходит впервые. Его цель – научить ребят от 14 до 18 лет деловому этикету, рассказать им, как грамотно выстраивать коммуникацию и презентовать себя. Начальник отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям Яна Сахацкая рассказывает, что за последние несколько лет в сфере молодежной политики многое изменилось: от некоторых мероприятий пришлось отказаться, зато появились новые идеи. Несомненно, это пошло на пользу. У отдела появилась масса интересных проектов и инициатив, многие из которых пришлись по душе ребятам. Сотрудники уделяют большое внимание обратной связи и всегда ждут отзывов и предложений. «Деловая весна» возникла также благодаря интересу молодежи к этой теме. В скором времени ребятам предстоит поступать в вуз, искать себя, устраиваться на первую работу. Здесь никак не обойтись без навыков делового общения. Необходимо понимать, что будет уместно в той или иной ситуации, чтобы не попасть впросак.

К этому событию подготовились основательно. Во-первых, записали промо-ролик, в котором пригласили ребят к участию, во-вторых, придумали символику форума в черно-зеленых тонах и изготовили сувенирную продукцию, которую потом раздали гостям.

Вначале планировался трехдневный деловой форум, но от этой идеи решили отказаться. Сейчас многие подростки готовятся к экзаменам и очень ограничены во времени. Поэтому трехдневный форум пернесли на осень. Планируется, что юноши и девушки соберутся в Кавголово.

Однако даже за один день можно успеть многое. Все началось с выступлений спикеров, каждого из которых можно смело называть специалистом своего дела. Доктор политических наук, эксперт комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и Общественной палаты Санкт-Петербурга Александр Сунгуров рассказал о взаимодействии общества и власти. Специалист отдела по молодежной политике Анастасия Андреева рассказала о личном бренде и способах его создания. Кандидат политических наук Роман Боярков говорил о лидерстве и успешной коммуникации.

Применить полученные знания на практике ребята смогли в ходе дебатов и круглого стола. Организаторы отмечают, что им было важно не только дать новые знания, но и научить подростков вести диалог и отстаивать свою точку зрения, а также относиться с уважением к своему оппоненту.

Екатерина Королева

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