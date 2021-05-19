Во Всеволожском районе наградили талантливых педагогов

Торжественная церемония чествования педагогов – победителей и лауреатов Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства – состоялась 18 мая во Всеволожской школе № 6.

Торжество началось с поздравлений. Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский искренне поблагодарил педагогов, благодаря которым наши дети добились выдающихся результатов во Всероссийской олимпиаде школьников и в других конкурсах самого разного уровня.

Ректор ЛОИРО, заслуженный учитель РФ, доктор педагогических наук Ольга Ковальчук пожелала своим коллегам, добившихся признания, новых профессиональных свершений и подчеркнула, что на них, звездах педагогики, держится наше будущее. С высокими достижениями поздравил учителей депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Матвеев.

Поздравления и букеты цветов принимали победители Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства: М.А. Тимченко, А.В. Исаева, Е.Н. Степаненко, И.М. Ануфриева, лауреаты К.А. Елистратова, О.Л. Буховцова, Е.В. Михайлова и Ю.Н. Фаст, занявшая второе место в областном этапе конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям».

Почетной грамотой Законодательного собрания Ленинградской области наградили:

коллектив МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска за большой вклад в развитие системы дошкольного образования и в связи с 25-летием учреждения (зав. Светлана Александровна Пашина);

коллектив МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска за большой вклад в развитие системы дошкольного образования и в связи с 25-летием учреждения (директор Валентина Ивановна Гринева).

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области с премированием в размере 20 000 рублей за большой вклад в развитие системы образования были награждены:

Светлана Владимировна Зверева, директор МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска;

Ирина Петровна Федоренко, председатель Комитета по образованию администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

Постановлением Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в системе образования и высокий профессионализм объявлена Благодарность:

Тимофею Михайловичу Темникову, заместителю директора по УВР МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска;

Виктории Владимировне Хлебниковой, учителю русского языка и литературы МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска.

Всех своих коллег с окончанием учебного года и с высокими достижениями от всего сердца поздравила И.П. Федоренко.

Фото Антона Крупнова