Во Всеволожске презентовали книгу «И были они ленинградцы…»

14 мая во Всеволожском центре образования состоялась презентация книги альбома писем и фотографий «И были они ленинградцы…», посвященная А. Бичурину – участнику операции «Искра» 1943 года. Это шесть писем из семейного архива семьи Крыловой Г.А., руководителя Музея Кошки «Коготок», два из них на татарском языке.

На встрече присутствовали представители Общероссийского народного фронта Ленинградской области, председатель профсоюзного комитета работников образования Всеволожского района Татьяна Владимировна Маркова, ветераны микрорайона «Южный».

Мероприятие проходило в рамках проекта «Письма с фронта», который подготовили учащиеся Холяков Александр (10 класс), Казарина Ангелина, Тютюнова Полина, Низамова Вера (9 класс), Ошуркова Алиса, Черепухина Елена (8 класс), Алексеева Вера, Рыжкова Даша, Матевосян Елена (7 класс), Сафарниязова Меланья, Мордасова Полина (6 класс), Кочнева Елизавета, Остапенко Кира, Суворова Лилия, Тимченко Тимофей, Чухлебова Полина (5 класс) под руководством главного библиотекаря Савченко О.Х. и руководителя Музея Кошки «Коготок».

В подготовке и проведении презентации альбома писем и фотографий «И были они ленинградцы…» принимал участие 2 «В» класс вместе со своим учителем Л.В. Алексеевой. Дети готовили подарки и открытки для ветеранов.