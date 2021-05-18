На «Параде звезд» Всеволожского района талантливым детям вручили премии

Традиционная церемония вручения именных премий Главы администрации Всеволожского района «Парад звезд» прошла 14 мая в Муринском центре образования № 1. В этом году победителями и призерами разных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований стали 432 ученика.

В празднике приняли участие ученики школ, воспитанники ДДЮТ, детской школы искусств им. Глинки и детского технопарка «Кванториум». Юных «звездочек» поздравили руководители района, председатель комитета по образованию И.П. Федоренко и представители депутатского корпуса.

– Отрадно, что наш район год от года показывает на уровне региона, да и всей страны, впечатляющие результаты! – отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Конечно, это заслуга педагогов, родителей, самих ребят, настойчиво овладевающих знаниями, которые откроют им в жизни множество дорог!

В зале не смолкали аплодисменты – все новые и новые призеры поднимались на сцену. Много добрых слов благодарности получили и те, кто шел с ребятами бок о бок и поддерживал их на пути к успеху: учителя, педагоги и тренеры. Их ежедневный труд заметен не только в уровне наград, заслуженных воспитанниками, но и неуклонно растущем количестве участников «Парада звезд». Буквально два года назад число участников составляло 264 человека, а сегодня эта цифра выросла почти вдвое.

Фото Антона Ляпина