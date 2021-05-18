Ленинградская панорама: таким видят регион молодые архитекторы

В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов благоустройства прошло ещё зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек. В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Для голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для 27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разработали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра компетенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями районных администраций.

Зеленый каркас Мурино

Этот проект занял первое место в категории для городов численностью населения 50–100 тысяч человек. В его основе лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова. Будут высажены деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделеева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цветущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и качелей, парковочные места, отделенные от тротуара озеленением… Авторы проекта уверены, что и среди бетонных высоток реально создать комфортные условия.

Пик Пикалево

700-метровый участок по Набережной улице предложено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной стороны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулочную зону планируют отделить живой изгородью, входную группу оформить световой инсталляцией, сделать велодорожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-балансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Проект учитывает пожелания жителей, которые хотят и наблюдать за закатами, и отдыхать активно.

Людмила Кондрашова