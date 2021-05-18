Ленинградская панорама: «В жизни должно быть время на спорт»

Александр Русских, депутат Законодательного собрания и посол ГТО Ленобласти – о воспитании здорового тела и духа.

– В качестве посла ВФСК «Готов к труду и обороне» моя основная задача – пропагандировать это движение. Выступая на фестивалях, праздниках и других мероприятиях, я убеждаю земляков обязательно отводить время на физкультуру и спорт.

Традиция ГТО заложена, чтобы человек становился физически развитым, способным преодолевать всевозможные трудности. Данный комплекс – это и безопасность страны, и здоровье граждан, и высокая производительность труда.

Отмечу, что для граждан, сдающих нормы ГТО, разработаны различные стимулы. Так, для молодежи есть преимущества при поступлении в институт. К тому же ряд вузов дает дополнительные баллы для ребят, выполнивших норматив на золотой знак.

Радует, что у нас в Ленобласти ГТО пользуется большой популярностью. Работу по развитию движения ведет региональный оператор от комитета по физкультуре и спорту, также есть муниципальные операторы в каждом районе. Проводятся зимние и летние фестивали, повседневно принимаются нормативы у граждан. Этим летом впервые будет организован фестиваль «ГТО 24 часа». Планируем провести его в Гатчинском районе.

ГТО побуждает все больше людей постоянно заниматься физкультурой. Чтобы заслужить золотой, серебряный или бронзовый знак, люди встают «на рельсы» регулярных тренировок, они и потом ходят в фитнес-клубы и на спортплощадки. Способствует этому не только комплекс ГТО, но и государственная политика: поставлена задача добиться того, чтобы спортом занималось более половины населения.

Лично меня спорт научил упорно добиваться успеха. С 16 лет я был в национальной сборной по бадминтону, становился бронзовым, серебряным призером, но все никак не мог пробиться на первое место. Тогда я стал ежедневно писать в тетради: «Буду чемпионом!» Писал так каждый день, настраивал себя на достижение цели, и в том же году, в 20 лет, стал чемпионом страны. Если верить, то сбудется!