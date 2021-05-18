В Ленобласти обитает порядка 40 видов комаров

Благодаря снежной зиме многие личинки насекомых успешно перезимовали, а значит, в этом году жители Ленинградской области столкнутся с большой активностью комаров. Об этом предупредил кандидат биологических наук, журналист Павел Глазков.

По словам эксперта, в 47-м регионе обитает около 40 видов комаров. Некоторые из них проявляют активность уже в мае, другие лучше себя чувствуют в августе. Есть и переносчики болезней, в том числе вирусных. Заражение происходит, когда комар, высосав кровь у носителя болезни, кусает другого человека и таким образом передает ему инфекцию. Насчет коронавируса в этом смысле не стоит беспокоиться, так как в организме насекомых COVID-19 погибает за сутки. Гораздо вероятнее получить от комаров карельскую лихорадку. Однако, несмотря на грозное название, эта болезнь протекает как обычный ОРВИ.

И все-таки это неприятно. Поэтому санитарные врачи в этом году рекомендуют запастись средствами от комаров и принять дополнительные меры предосторожности. Например, внимательно исследовать территорию, прилегающую к вашему дому или даче. Не скапливается ли вода в вашем подвале? Нет ли в округе больших застарелых луж? Не валяются ли рядом автомобильные покрышки, заполненные водой? Все это необходимо осушить, ведь личинкам комаров для созревания нужна вода, а созревают они в течение двух недель.

Ну а если вы собрались на пикник, то в этом году рекомендуется проводить его подальше от водоемов. Комары не любят ветер и сухость. Поэтому к середине лета их количество должно уменьшиться. А в августе они опять начнут нас беспокоить. Но это будут уже комары другого вида.

Людмила Однобокова