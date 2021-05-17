Только одна река в Ленобласти соответствует санитарным нормам

Единственная река, которая соответствует санитарным нормам в Ленинградской области, – это Свирь. Остальные реки – большие или малые – имеют третью степень загрязненности, и качество воды в них продолжает ухудшаться.

Об этом сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Ленинградской области Алексей Зыбцев 13 мая на пресс-конференции, посвященной безопасному отдыху на природе в Ленинградской области в летний период.

По словам спикера, основной объем загрязнения составляют сточные воды. Немалая доля загрязнения падает на промышленное и сельскохозяйственное производство. Из проб воды, взятых в различных районах Ленинградской области, 30% не соответствовало санитарно-химическим нормам, 50% – бактериологическим нормам.

При этом пробы воды, взятые в открытых водоемах Всеволожского района, по своим показателям не отвечали ни санитарно-химическим, ни бактериологическим нормам. Более того, во Всеволожском районе обнаружено загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами. Самыми грязными реками в нашем районе признаны: Охта, Черная речка (в районе Новосаратовки), Оккервиль, Морье, Лубья, Авлога, Вьюн, Дубровка. И даже качество прибрежной воды в Ладожском озере оставляет желать лучшего.

Поэтому, прежде чем подойти к водоему, задумайтесь: а стоит ли здесь купаться? Алексей Зыбцев порекомендовал заходить только в те водоемы, где есть табличка «Купание разрешено». Эксперт напомнил, что в Ленинградской области организовано 42 официально разрешенных пляжа. Со временем их количество планируется увеличить. Пробы воды там проводятся регулярно, к тому же дежурят команды спасателей.

В данный момент исследуют воду на всех официальных пляжах Ленинградской области, а также в местах стихийного образования пляжей. В конце мая жителям области обещают представить полную карту безопасных водоемов: в каких местах в этом году рекомендуется купаться, а где это будет опасно для здоровья.

Людмила Однобокова