На Лемболовской твердыне будет увековечен подвиг советских воинов из Узбекистана

В Куйвозовском поселении 15 мая состоялось важное событие: на мемориале «Лемболовская твердыня» был установлен закладной камень на месте памятника воинам-узбекистанцам, павшим при защите Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

С инициативой создания мемориала выступил член Общественной палаты Ленинградской области протоиерей Вячеслав Харинов, вдохновленный подвигом Героя Советского Союза Набиджана Минбаева, который 10 июня 1944 года в бою у деревни Лемболово принял командование взводом, заменив раненого командира.

Концепция памятника была разработана узбекским землячеством Ленобласти и Санкт-Петербурга, получила одобрение ветеранских организаций Республики Узбекистан и была поддержана органами местного самоуправления Куйвозовского сельского поселения и мотосообществом Петербурга (клуб «OST»).

В ходе боя 10 июня 1944 года младший сержант 1261 стрелкового полка 381 стрелковой дивизии Набиджан Минбаев совершил подвиг. Герой был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда», медали «За отвагу» и ряда других почетных медалей.

Фото пресс-службы администрации ВМР