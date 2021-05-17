Ленинградская панорама: а в тарелку нашу мы положим кашу

Необычный урок состоялся в Новосельской школе Ломоносовского района. В деталях здорового образа жизни школьники разбирались вместе с депутатами Госдумы, чиновниками и врачами.

Скажу сразу: прошедший в форме игры урок «Ценности и традиции моей семьи – здоровье и правильное питание» оказался увлекательным. Все его участники – и важные взрослые гости, и ребятишки-четвероклассники – в тему погрузились с неподдельным энтузиазмом. За последовавшим далее круглым столом собрались уже старшеклассники, и вопросы они задавали самые что ни на есть волнующие. Ребята вот-вот шагнут во взрослую жизнь, их интересовало мнение состоявшихся, успешных людей. Впрочем, давайте по порядку.

Почетных гостей в Новосельской школе встретили шумной ярмаркой. Волосовский картофель, копорский чай, выборгский крендель и другие вкуснейшие продукты ленинградской земли маленькие торговцы в сарафанах и ярких рубахах предлагали им неслучайно.

Обаятельная ведущая урока восьмиклассница Анастасия Колмакова проводила участников мероприятия в читальный зал и быстро распределила по четырем столам. За каждым вместе со школьниками – эксперты: председатель регионального комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, депутат Госдумы РФ, первый зампредседателя думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко, депутат Госдумы РФ Сергей Петров, депутат областного ЗакСа, региональный координатор акции «Здоровый образ жизни – основа национальных целей развития», главврач Ленинградской областной клинической больницы Татьяна Тюрина, председатель правления АНО «Сделаем вместе!» Роман Романов.

Каждое звено получило корзину с продуктами. В ней – овощи, фрукты, крупы, молоко, мука, сок, кукурузные хлопья, чипсы, газировка, шоколад. «Составьте из этого набора меню завтрака, обеда, ужина и чаепития и прокомментируйте свой выбор», – дала первое задание ведущая.

Закипело обсуждение. За столом Геннадия Онищенко дискутировали, опираясь на науку. «Чем полезно яблоко? – допытывался Геннадий Григорьевич у четвероклашек. – Согласен, витаминами. А еще железом, которое помогает вылечить анемию. Скажите, почему завтракать нужно плотно? Чем местные продукты предпочтительнее привозных?». Ответы дети искали вместе с руководителем федерального проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия».

Сергей Петров, полковник запаса, убеждал своим примером: «Гречневая каша с грибами – мое любимое блюдо. Никогда я на здоровье не жаловался!»

Выяснилось, что вполне можно обойтись без фастфуда и кока-колы. Позавтракать кашей или сырниками, на обед приготовить борщ, на ужин – отварной картофель и салат, к чаю подать овсяное печенье и фруктовую тарелку. Даже если не во всех семьях четко выдерживают сбалансированный рацион, юные новосельцы получили правильный настрой, и это здорово.

«Подобные уроки очень важны, – считает Сергей Тарасов. – Нужно, чтобы ребята росли, имея правильные ориентиры, уделяли внимание как физическому, так и духовному развитию. Мы стараемся преподавать эти истины на игровых, интерактивных занятиях, говорить с детьми на их языке. Сегодняшнее занятие провела школьница. С одной стороны, это усиливает момент доверия детей, с другой – вовлекает старшеклассников в исследовательскую деятельность, помогает им развивать организаторские навыки».

Урок идет своим чередом. Устроили физкультминутку, вспомнили пословицы о еде, поговорили о семейном досуге и о том, как проводят жители поселка выходные дни и каникулы. Назвали туристические точки притяжения региона. Перечислили составляющие гармоничных отношений в семье. По общему мнению, это любовь, доверие и поддержка, взаимоуважение и взаимопонимание.

Написали названные ценности на листочках апельсинов (эти фрукты хоть и не растут в нашем регионе, но присутствуют на гербе Ломоносовского района) и повесили оранжевые плоды на большое дерево, символизирующее крепкую дружную семью.

На круглый стол, посвященный здоровому образу жизни, пригласили тех учеников десятых и одиннадцатых классов из близлежащих школ, кто намерен связать жизнь с медициной. Ребята засыпали гостей вопросами, большая часть была адресована Геннадию Онищенко.

Сенатор рассказывал, как выбирал профессию и что в своей работе считает самым сложным, вспоминал дни на Чернобыльской АЭС сразу после аварии и борьбу со вспышкой холеры в Средней Азии в 1990-х. «Совсем скоро ваше поколение возьмет на свои плечи управление Россией. Сохраните нашу великую страну!» – обратился Геннадий Григорьевич к старшеклассникам.

По мнению главного врача ЛОКБ Татьяны Тюриной, в юности, когда открыты все дороги, важно найти себя, определить свою цель, жить позитивно и в гармонии с собой. Тогда будут и здоровье, и успех!

Людмила Кондрашова