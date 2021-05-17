В «Ночь музеев» во Всеволожске звучали «музыкальные» экспонаты

Во Всеволожском районе прошла акция «Ночь музеев», приуроченная к Международному дню музеев, отмечаемому во всем мире 18 мая. В музеях, входящих в мемориальный комплекс «Дорога жизни», 15 мая в вечернее время были открыты двери для всех желающих.

К примеру, во Всеволожске, в «Доме авиаторов» с 15 часов посетителей встречали директор Юрий Щеглов и сотрудники музея. Из громкоговорителей звучали песни военных лет, перемежающиеся рассказами о подвигах защитников Ленинграда и Дороги жизни. Все это слышали не только пришедшие на акцию, но и жители окрестных домов.

Посетители в сопровождении экскурсоводов заходили в музей, где погружались атмосферу военных лет, рассматривали интерактивную карту боевых действий и слушали рассказы о летчиках и штурманах 1-го минно-торпедного авиационного полка Балтийского флота. Самые любознательные смогли попробовать себя в роли летчиков и совершить виртуальный боевой вылет над Дорогой жизни, которую в военное время «прикрывали» летчики этого подразделения.

Не обошлось и без сюрпризов. Руководство мемориального комплекса «Дорога жизни» пригласило в этот день участников военно-исторического клуба «Пехотинец» из Санкт-Петербурга.

Его участники не только в течение многих лет являлись героями военно-исторических реконструкций, фестивалей, но и активно сотрудничали на съемках художественных фильмов «Батальон», «Хождение по мукам», «Сталинград», «А зори здесь тихие» (новая версия), «Ржев», «28 панфиловцев», «Девятаев» и др. Руководитель клуба Алексей Горбунов, его брат – Валентин Горбунов и участник клуба Александр Захаров привезли на площадку музея противотанковые орудия времен Великой Отечественной войны, пулеметы, автоматы, винтовки, а также оружие Первой мировой войны.

Очень интересно было послушать о том, как участники клуба «Пехотинец» помогали восстанавливать пикирующий бомбардировщик времен войны Пе-2, который сейчас является основным историческим объектом «Дома авиаторов».

А в 18.00 в литературно-художественном музее «Приютино» прошла «Ночь музеев – 2021». Наибольший интерес у пришедших вызвала эксклюзивная программа со «звучащими» экспонатами из коллекции музея: музыкальной шкатулкой, переданной из семьи Брюлловых, заводной «Птицей в клетке» и другими уникальными экспонатами.

Завершилась акция концертом барочной музыки на аутентичных инструментах, для которого музыканты из ансамбля «Голос севера» подобрали редкие, почти забытые в XIX и XX веках разновидности струнных и духовых инструментов.

Владимир Шемшученко

Фото автора и группы Музея-усадьбы «Приютино» в соцсети «ВКонтакте»