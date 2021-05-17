В Колбино состоялся концерт органной музыки

Шедевры органной музыки прозвучали 16 мая в церкви Святого Георгия в Колбино. На концерт пришли не только члены местной религиозной организации «Колтушская евангелическо-лютеранская община», но и все желающие.

В программе выступления члена Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга, преподавателя кафедры органа, клавесина и карильона Санкт-Петербургского госуниверситета Натальи Михайловой были выдающиеся произведения Иоганна Себастьяна Баха, Антонио Вивальди, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов прошлого.

Это не первое выступление Натальи Михайловой в Колбино. Виртуозной игрой органистки уже не раз восхищались поклонники ее таланта и прихожане церкви Святого Георгия. Концерт начался после утреннего богослужения и продолжался больше часа.

В следующее воскресенье, 30 мая, в 12.30 там же пройдет органно-хоровой концерт с участием Марины Ковановой и камерного хора «Визант».