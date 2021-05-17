Водитель из Всеволожского района стал лучшим таксистом России

14 мая в Сочи прошли финальные соревнования III Всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России». Первое место в финале завоевал житель Новодевяткинского поселения Алексей Стебо.

Алексею Сергеевичу 42 года, из них более 10 лет он работает в одной и той же компании – «Такси 068». А общий стаж водителя у него более 20 лет. Алексей считает, что главное в профессии таксиста – это хорошо знать город и область. К услугам навигатора он прибегает как можно реже, и это же советует другим водителям. Потому что много аварий на дороге происходит в момент, когда водитель отвлекается на навигатор.

В конкурсе «Лучший водитель такси в России» Алексей Стебо начал участвовать с самого его появления в 2018 году, однако выиграл в первый раз. Главная цель конкурса – повысить престиж профессии. Поэтому к участию допускаются только профессиональные водители такси, имеющие лицензию на перевозку пассажиров или работающие в таксопарке.

Состязание проводится в два этапа: победители регионального конкурса выдвигаются на всероссийский финал. Алексей Стебо дважды становился лучшим таксистом Ленинградской области в 2019 и в 2020 годах, обойдя несколько сотен конкурентов. Но в 2020 году поехать на заключительный этап не получилось, так как из-за вспышки коронавируса финал перенесли на весну 2021 года. Именно в этот раз Алексей завоевал звание «Лучший водитель такси» 2020 года.

Финал включал в себя три тура. В первом водители демонстрировали свое мастерство, выполняя вереницу сложных испытаний. Это и «змейка» между расставленными стойками, и заезд в бокс задним ходом, который надо было сделать так, чтобы не задеть ни одну стенку. А дальше конкурсантов ожидали повороты по кругу на ограниченном пространстве, поворот назад на 90 градусов, параллельная парковка.

Кроме прочего, проверялась и плавность вождения: на крышу легкового автомобиля ставили граненый стакан, наполненный водой. Водитель должен был выполнить повороты так, чтобы ни одна капля из стакана не выплеснулась. У многих участников конкурса это задание не получилось, и стаканы разбивались. Алексей Стебо удержал стакан до конца. Более того – он первым выполнил все задания по скоростному маневрированию и набрал наибольшее количество очков.

Однако самым сложным в финале он назвал другой тур, где оценивались теоретические знания водителей. Всем участникам соревнования раздавались вопросы по законодательству Российской Федерации, по современным правилам дорожного движения и по оказанию первой помощи пострадавшим. Причем вопросы были очень сложными. Третий тур соревнований был творческим. Водители такси должны были показать яркую и красочную презентацию региона, откуда они приехали.

По итогам конкурса вместе с почетным дипломом победителя Алексею Сергеевичу достался главный приз – 150 000 рублей. А также восторженные аплодисменты поклонников, которых у него в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области оказалось очень много.

Людмила Однобокова

Фото группы «Такси 068» в соцсети «ВКонтакте»