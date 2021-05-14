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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Победителей конкурса библиотекарей Всеволожского района наградят в «Богословке»

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Во Всеволожской городской библиотеке им. Ю.Г. Слепухина 14 мая были подведены итоги районного историко-краеведческого конкурса «Мой край родной» на лучшую организацию работы библиотек.

Этот конкурс, наряду с другими, учреждёнными администрацией района, направлен на формирование патриотического сознания граждан, как важнейшей ценности, как основы духовно-нравственного единства общества. И совсем не случайно организаторами конкурса являются отдел культуры района и Всеволожская межпоселенческая библиотека, поскольку через культуру и книги человек прикасается к истории и традициям Родины.

В этом году конкурс профессионального мастерства библиотекарей проводился в рамках Плана реализации подпрограммы «Наша библиотека» муниципальной программы «Культура Всеволожского района Ленинградской области на 2021–2025 годы» и был посвящён 85-й годовщине со дня образования Всеволожского района, празднованию 800-летия Александра Невского и 80-летию Дороги жизни.

Награждение победителей конкурса состоится в Общероссийский день библиотек в историческом ансамбле усадебно-паркового комплекса «Богословка» Всеволожского района.

 Владимир Шемшученко

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