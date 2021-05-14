Ленинградская панорама: с каждой строчкой – ближе к звездам

24 апреля Ленинградская область присоединилась к «Библионочи». Всероссийская акция в поддержку чтения в этом году прошла в буквальном смысле космически – под девизом «Книга – путь к звездам». Мы расспросили библиотекарей об особенностях нынешнего фестиваля и о том, почему полуночные встречи книгочеев стали такими популярными.

Людмила Степанова, главный библиотекарь Ленинградской областной детской библиотеки, заслуженный работник культуры РФ:

– Для этой «Библионочи» была выбрана беспроигрышная тема – из тех, что задействуют межпоколенческие связи. Тема покорения человеком космоса объединила в поэтике библиотечного пространства три поколения: тех, кто был свидетелем полета Юрия Гагарина, людей среднего возраста и молодежь. Современным детям, умеющим конструировать собственное пространство, преобразовывать мир вокруг себя, чрезвычайно интересно все связанное с наукой, высокими технологиями, интеллектом. И «Библиосумерки» (для юных читателей, памятуя о незыблемости ребячьего режима дня, акцию проводят не допоздна) подарили им радость таких открытий, мотивировали на дальнейшие исследования.

За время пандемии мы накопили огромный ресурс работы в аналоговой, цифровой среде. Вокруг центров чтения сформировались детские и подростковые сообщества. Эти компетенции оказались кстати в программах, приуроченных к Году науки и технологий. Библиотеки сработали просто космически! Похвалю своих коллег – в Сланцах, Приозерске, Тихвине, Вырицах нашли оригинальные повороты темы: от романов Ивана Ефремова и Жюля Верна до литературы нон-фикшен, от квестов и звездных мастер-классов до песочного шоу по «Маленькому принцу» Экзюпери и медиастудий.

Елизавета Сохина, директор Сосновоборской городской публичной библиотеки:

– В Сосновом Бору были организованы программы для читателей всех возрастов. В акции участвовали модельная библиотека семейного чтения на Солнечной улице, детская на проспекте Героев и новая библиотека – Центр молодежного чтения «Точка СБора».

Сложно выделить самое удачное мероприятие – все удались! Отлично прошла семейная викторина. Кстати, наши сотрудники отметили, что дети неплохо подкованы в теме космоса. Удачей стала встреча с литературным критиком в области фантастики Владимиром Ларионовым. «Библионочь» подарила знакомство с местным художником-фантастом Иваном Агаповым и его картинами.

Наша библиотека активно участвует во всероссийских и международных акциях. Назову, например, «Бегущую книгу». «Библионочь» в этом ряду – один из самых ярких проектов. Каждый год наблюдаем, как те, кого мы «заманили» мероприятиями всероссийской акции, потом записываются в библиотеку и становятся нашими завсегдатаями. Особенно радостно, что часто этот посыл идет от детей.

Ирина Семенова, директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки:

– Ценность «Библионочи» в том, что она позволяет взглянуть на такой обыденный социальный институт, как библиотека, другими глазами: прийти в необычное время, погрузиться в необычную суету.

Особенность нынешней – космическая тематика: все любят космос, он неисчерпаем. Ну и то, что мы начали ценить после долгого сидения взаперти, – открытие дверей, совместное времяпрепровождение – этого никак нельзя отменить.

Не менее важной мне кажется другая, скрытая задача такого рода событий – встряхнуть самих сотрудников, заставить их сбросить рутину. Увидеть свое рабочее пространство в другом свете, в несколько иных служебных обязанностях всегда бывает хорошо. И эта задача мне тоже кажется выполненной.

Мила Дорошевич