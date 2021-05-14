Ленинградская панорама: коротко, но важно

Дайджест актуальных новостей из жизни 47-го региона за прошедшую неделю.

Лето начнется с диспансеризации

1 июня в регионе стартует масштабная диспансеризация населения. За три месяца жители всех населенных пунктов Ленобласти смогут пройти осмотры узких специалистов.

В комитете по здравоохранению пояснили, что по районам будут курсировать 48 передвижных амбулаторий, а также мобильные маммографы и флюорографы. Параллельно будет запущена акция «Ленинградское сердце», в ходе которой пациентов обследуют на предмет заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Прокачайте бизнес-навыки

Продолжается прием заявок на программу бизнес-акселерации «Среда» для малых и средних промышленных предприятий Ленобласти, сообщили в региональном комитете экономического развития.

Старт – 1 июня. Шесть месяцев предприниматели 35 компаний будут искать новые инструменты для развития своего бизнеса, обмениваться опытом, прокачивать организационные навыки. Программа включает четыре модуля: «Диагностика и управление бизнесом», «Экономика и финансы производства», «Продвижение. Маркетинг. Продажи», «Лидерские навыки. Управление командой». Обучение будет проходить в смешанном формате – дистанционно и офлайн. Регистрируйтесь через электронную почту business47@lenoblinvest.ru или форму на сайте business47.ru.

УСТАНОВЯТ ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ-УЗБЕКАМ

На мемориале «Лемболовская твердыня» (Всеволожский район) планируется установить памятник воинам – жителям Узбекистана, защищавшим Родину в Великую Отечественную войну.

На выездном совещании специалисты комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям, представители узбекской национально-культурной автономии «Шараф» и благотворительного фонда «УзМир» обсудили открытие закладного камня на месте будущего монумента.

Рабочее название памятника – «Шаг в бессмертие». Прообразом скульптуры стал Герой Советского Союза Набиджан Минбаев, награжденный за подвиг, совершенный в этих местах.

10 июня 1944 года в районе дер. Лемболово командир отделения 1261-го стрелкового полка младший сержант Минбаев в бою заменил выбывшего из строя командира взвода, повел бойцов в атаку и выбил противника с занимаемых позиций. Был ранен, но не покинул поле боя.