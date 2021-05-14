Золотое время вдохновения

Храмы строят там, где живут люди. И храмы культуры – не исключение. Возведенный заводом ГИПХ Кузьмоловский Дом культуры – ровесник рабочего посёлка, и в этом году ему 60! ДК – одно из первых капитальных зданий в поселке. В советское время он был одним из лучших ведомственных Домов культуры химической промышленности, а на рубеже веков отмечен областным профессиональным конкурсом «Звезда культуры» как лучший ДК Ленинградской области.

Сегодня это одна из самых востребованных площадок Всеволожского района. И во все времена Кузьмоловский ДК был и остаётся центром культурной жизни для жителей посёлка. Очень хочется поздравить юбиляра и пролистать славные страницы его истории.

Цеховая самодеятельность: помните такую?

Любое учреждение культуры – это не столько стены, сколько люди, в нём работающие. История Кузьмоловского ДК этому яркое подтверждение. Здание построено в 1961 году, а ожил он по-настоящему только в 1974 году с приходом Светланы Петровны Хромцовой. Её часто вспоминают как первого директора. Она приняла здание, которое было больше похоже на подвал, тёмное, полупустое, и превратила его во дворец.

Вспоминает Ирина Леонидовна Ганкевич, директор Кузьмоловской школы искусств:

«В начале 70-х музыкальная школа базировалась в Доме культуры. Из педагогов тогда работали я, молодая пианистка, Петр Дмитриевич Федотов, он руководил музыкальной школой, хореограф Галина Тарасова. И всё. Мы занимали классы, какие хотели, те, в которых были большие окна, поскольку электричества в здании не было. Когда же директором стала Светлана Петровна, появился свет, пришли люди, стали проводить много разных мероприятий. Светлана Петровна начала поднимать цеховую художественную самодеятельность. Она сама ходила на производства, по домам и, обладая даром убеждения, приводила людей в ДК. В какой-то момент в отчётах была зафиксирована цифра – 1800 участников художественной самодеятельности! Тогда нашему ДК было присвоено почётное звание «Дворец культуры».

«В ГИПХе работало много талантливых людей, которые с удовольствием откликались на приглашение к участию в хоре и других коллективах, – делится воспоминаниями Марина Рикхардовна Татаренко. – Так, в цехе Светлана Петровна нашла мою маму – Римму Ивановну Немеляйнен. Она пела в хоре, а позже стала ведущей мероприятий Дома культуры, помогала писать сценарии».

«Не удивительно, что пришло время, когда музыкальной школе пришлось искать новое место, – говорит И.Л. Ганкевич. – Но работать в ДК было так интересно, что я продолжала вести концерты, читать фельетоны и прозу, ездить на гастроли с хором русской песни и в составе агитбригады, концертировать на дискотеках и участвовать в художественной самодеятельности».

«Цеховая самодеятельность – это было ноу-хау Светланы Петровны, которое поддержало руководство ГИПХа, – делится воспоминаниями Галина Васильевна Храмцова, зам. директора КДЦ «Рондо» (Новое Девяткино). – В каждом цехе был свой творческий коллектив, а в День химика ежегодно проходили их смотры. Всё было серьёзно – с жюри, с переживаниями, с азартом».

На пике интересов зрителей

«Светлана Петровна была модницей во всём и следила за новыми веяниями. Когда в стране стали популярны вокально-инструментальные ансамбли, в нашем ДК стали появляться ВИА, были замечательные вокалисты, к примеру Ирина Черепанова, – рассказывает член Союза композиторов Леонид Исаакович Иновлодский. – И я, получив диплом композитора, возглавил это направление. На пике интереса к ВИА в ДК было 18 ансамблей из детей, молодежи и взрослых. Самым ярким коллективом был «Горение», победитель конкурсов художественной самодеятельности».

По воспоминаниям Г.В. Храмцовой, в ДК с удовольствием приезжали именитые артисты – Эммануил Виторган, Владимир Меньшов, известный ленинградский бард Юрий Кукин и другие. Проходили творческие встречи с певцами и актёрами в комнате отдыха.

«Большое внимание Светлана Петровна уделяла ветеранам. Она создала женский клуб «Фронтовичка», который работал долгие годы, – вспоминает Наталья Владимировна Тимец, старейший сотрудник Кузьмоловского ДК. – Проводили встречи для ветеранов, вечера семейного отдыха, праздники по разным поводам – проводы в армию, получение паспорта, Праздник улицы и другие. Много было конкурсов художественной самодеятельности, «А ну-ка, девушки!» и «А ну-ка, парни!», «Веселые старты» для детей. Светлана Петровна ввела в обязанность руководителям кружков общение с молодежью: каждый вечер кто-то из сотрудников оставался в ДК до 22 часов и проводил с ребятами занимательные беседы».

Увести детей с улицы, увлечь их творчеством или чем-то ещё – такую задачу ставила перед коллективом директор. Кинозал, живой уголок – одни из множества её реализованных идей. Работа была построена так, чтобы охватить вниманием всю семью. «Светлана Петровна была умной женщиной и мудрым руководителем, – вспоминает Ирина Леонидовна Ганкевич. – Она умела организовать работу ДК на очень высоком уровне, за что и была награждена медалью и званием «Почетный работник культуры».

Но вот пришли лихие 90-е

90-е годы были сложным периодом как для всей страны, так и для Кузьмоловского ДК. В дань демократии директоров стало принято выбирать. В 1990 г. по рекомендации профкома директором была избрана М.Р. Татаренко, она и до этого была тесно связана с ДК – писала сценарии, выполняла работу по связям с общественностью и руководила цеховой самодеятельностью.

«Помню, как слушали с коллегами новости о ГКЧП, – рассказывает Марина Рикхардовна. – Такой был страх неизвестности, растерянность. Потом мы пережили развал ГИПХа – закончилось «золотое время». Завод не мог содержать ДК и передал его на баланс районного отдела культуры. Одно радовало, что работали хорошие люди. Некоторых из них вы знаете – Сергей Михайлович Деменок, Александр Шаевич Альвиев, Елена Николаевна Гамулина, Наталья Валентиновна Коршунова, Людмила Григорьевна Щеняева. Мы изо всех сил старались сдерживать ситуацию».

Вторая половина 90-х ознаменована частой сменой директоров. В этот период многие коллективы распались, имущество было распродано, стены были выкрашены в черный цвет, опустел ДК, даже звери в живом уголке не пережили этой разрухи. И на это «пепелище» пришёл новый молодой и полный сил руководитель – Надежда Сергеевна Просвирнина.

Возрождение феникса и новый виток

По крупицам, методично и основательно Надежда Сергеевна восстанавливала былую славу Кузьмоловского ДК. Она находила и возвращала коллективы, собирала команду профессионалов, создавала красоту и уют. Галина Васильевна Храмцова вспоминает, как в условиях безденежья звукорежиссёр собирал рабочий усилитель из трёх нерабочих, как они вчетвером во главе с директором всю ночь восстанавливали из кусков бархата занавес перед большим праздником, потому что новый купить было не на что. Помнит и то, как всем посёлком восстанавливали живой уголок и озеленение ДК. Перед руководством стояла задача заработать средства для развития всеми возможными способами. За счёт этого приобреталась новая, более современная, аппаратура, шились костюмы, делались декорации. ДК снова ожил. В эту пору родилось много интересных идей и проектов, в том числе рок-фестиваль «Классная площадь». Работа коллектива под руководством Надежды Сергеевны Просвирниной была оценена жюри областного профессионального конкурса «Звезда культуры» в номинации: «Лучшее учреждение культуры». Это было апогеем её пятнадцатилетней работы в Кузьмоловском ДК.

Настало время следующего витка в развитии Дома культуры. Работу подхватили новые люди с большим желанием делать добро. Руководство ДК приняла Марина Анатольевна Воронкова. Проведенные впервые с основания ДК три этапа капитального ремонта совершенно изменили его интерьеры, они стали стильными и современными. Местные жители не случайно называют его между собой дворцом. Большой зал после ремонта получил новое техническое оснащение и одежду сцены. Снова, как когда-то, заработало уютное кафе. Преобразился живой уголок.

Марине Анатольевне удалось сохранить давно работающие кружки и секции и дать старт новым, с современными направлениями обучения и творчества. В ДК по-прежнему поют два народных коллектива – «Соловушки» и Академический женский хор. Жив и развивается старейший Ансамбль народных инструментов. Стали образцовыми Театр-студия танца «Фуэте» и Кукольный театр-студия «Муравейник». Успешно работают детские и взрослые клубы, есть занятия для пенсионеров и семей с детьми. Сплотились под крышей ДК поселковый Молодёжный совет и кузьмоловское отделение общества инвалидов. Частые гости в этих стенах и члены ветеранской организации.

Собралась надёжная команда молодых профессионалов, которые горят новыми идеями и используют в работе свежие направления. Перед всем коллективом стоит задача высокого качества работы, будь то организация мероприятий, проведение занятий, подготовка к выступлениям или оформление. Профессионализм сотрудников и эстетика помещений сделали современный Кузьмоловский ДК желанным местом отдыха у кузьмоловчан и популярной площадкой для районных, областных и международных мероприятий.

«Принимая поздравления с юбилеем Дома культуры, мы помним, что Кузьмоловский ДК начался не с нас, – говорит Марина Анатольевна Воронкова. – Но бережно относимся к тому лучшему, что было сделано, и стремимся сделать ДК ещё лучше».

Историю ДК делают люди. Кузьмоловскому Дому культуры во все времена везло на неравнодушных, творческих, самозабвенно любящих свою работу людей. Их неимоверные усилия и живая забота ведут ДК из далёкого вчера в полное надежд завтра.

Ольга Воронина