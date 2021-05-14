В Морозовке приступили к сезонному благоустройству

В поселке им. Морозова полным ходом идут работы по благоустройству. Продолжается текущий ремонт дороги с укреплением существующего покрытия, заменой бортовых камней и расширением дорожного полотна на ул. Пионерской. Будет отремонтирована и парковка на углу дома № 6.

Идет обновление дорожной разметки на пешеходных переходах и установка «лежачих полицейских». Установлены ограничители движения на ул. Ладожской и обновлена разметка переходов на ул. Ладожской, Первомайской и Культуры. Ремонтируется дорожное полотно на ул. Новой.

До 20 мая будут убраны аварийные деревья по следующим адресам: ул. Хесина, д.9 (за домом), ул. Мира, д.11 (за домом), ул. Хесина, д.24 (во дворе со стороны Ладожской-43), ул. Мира (памятник НКВД), ул. Первомайская, д. 13 (вдоль дороги), ул. Первомайская, д. 7; ул. Ладожская, д. 47; ул. Ладожская, д. 45, к.2 (между домом и зданием милиции), вдоль пешеходной дороги к ЗУ.