Ветслужба Всеволожского района будет бороться с борщевиком и насекомыми с помощью агрокоптера

В арсенале ветеринарной службы Всеволожского района появился агрокоптер – эффективный и компактный прибор, предназначенный, главным образом, для обработки с высоты открытых территорий от вредителей, а также насекомых – клещей и комаров. Примечательно, что в его рабочую емкость можно залить любой раствор, что дает возможность обрабатывать посадки на сельскохозяйственных полях различными «полезными» химикатами, выполняя, таким образом, множество задач.

По словам ведущего ветеринарного врача станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Александра Пашнина, распыление химикатов над сельхозполями – практика не новая. Раньше для этих целей использовали самолеты малой авиации или наземную спецтехнику с цистернами и опрыскивателями, что выходило достаточно дорого, да и долго – на обработку одного гектара генератор на грузовике тратит не менее двух часов, в то в время как агрокоптер ту же площадь может обработать в течение десяти минут.

Кроме того, «ветеринарный» дрон может доставлять и раскладывать в отдаленных лесных массивах вакцины от бешенства для диких зверей. Единовременно агрокоптер может принять на борт порядка тридцати брикетов с вакциной, при этом свой лечебный груз он сбрасывает в строго определенных местах в соответствии с GPS-координатами.

Агрокоптер достаточно прост в эксплуатации – всего два дня обучения, и ветеринарный врач получает квалификацию пилота дрона.

Пока на службе у всеволожских ветеринаров числится один беспилотник, но к концу года планируется расширить парк до трех единиц летающей спецтехники.

По словам Александра Пашнина, в использовании агрокоптера есть единственная проблема – увидев в небе этот необычный летающий аппарат, некоторые люди пугаются, принимая его за НЛО.

Подготовила Светлана Завадская