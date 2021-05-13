Школьница из Всеволожского района получила диплом престижного конкурса

Ученица 9 класса Ново-Девяткинской школы № 1 Анастасия Лосинская стала дипломантом IV Всероссийского конкурса молодежных проектов «Наша история» в номинации «Рисунок».

К участию в конкурсе было принято свыше семи тысяч заявок в пяти номинациях: эссе, рисунок, видеоролик, поэтическое произведение, исследовательская работа. Темой конкурса стало 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. За призовые места боролись не только школьники, но и студенты, аспиранты и молодые специалисты.

Свыше 600 конкурсных заявок прошли отборочный этап, который проходил в минувшие выходные, с 7 по 9 мая, в Москве. Ребята защищали свои работы очно перед профессиональным жюри.

Организатором является Фонд поддержки образовательных проектов «Стратегия будущего» при содействии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.