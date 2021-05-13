Всеволожский «Парад колясок» принимает заявки

Парад колясок, велосипедов и самокатов во Всеволожске стал уже традиционным летним праздником для творческих семей. Родители вместе с малышами придумывают и создают красочные образы для себя, но главное – для детского транспорта, превращая обычные коляски и самокаты в произведения искусства.

В этом году темой фестиваля станут «Год науки и технологий», «Год чистой воды в Ленинградской области» и «800 лет со дня рождения князя Александра Невского». Желающие проявить креативность и создать уникальный семейный проект могут отправить предварительную заявку до 27 июня по почте vsevmk@mail.ru (с пометкой «Парад колясок 2021»). С формой заявки можно ознакомиться по ссылке.

Стандартно победителей будут определять в трех номинациях: «Чудо-коляска» (оформляются коляски–люльки или прогулочные коляски), «Кукольный мир» (украшаются коляски для кукол), «Маленький водитель» (украшаются детские велосипеды и самокаты).

Само мероприятие пройдет 10 июля на территории общественного пространства «Парк Песчанка». Стать зрителем и оценить результаты совместного творчества земляков могут все желающие.