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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском районе ликвидирован нелегальный цех по производству алкоголя

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В результате оперативно-розыскных мероприятий полицией Всеволожского района совместно с полком патрульно-постовой службы полиции ГУ МВД России было ликвидировано нелегальное производство алкогольной продукции.

Цех находился на территории стоянки под Вантовым мостом. Здесь нелегальные предприниматели маскировали алкоголь под известные бренды: прямо в трейлере фуры жидкость сомнительного качества превращали в «элитные» напитки с узнаваемыми этикетками. Хранилась продукция здесь же, в неподалеку расположенных ангарах.

Сотрудниками полиции было изъято порядка 5,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции. Сейчас проводятся мероприятия по розыску и задержанию организаторов незаконного производства.

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