О газете Контакты Для рекламодателей

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Бугровским ученикам поможет учиться Исаак Ньютон

0 Комментариев ,

Подведены итоги конкурса на монумент Исааку Ньютону, с инициативой которого выступили Общественная палата Всеволожского района и администрация Бугровского сельского поселения. Меценат проекта – застройщик СК Арсенал-Недвижимость.

Всего поступило 38 эскизов из четырех городов России и трех стран мира, а выбрали проект в виде маятника, автором которого является член Союза художников Казахстана Игорь Гойденко. В массовом голосовании участвовали пользователи интернета.

Монумент будет установлен напротив Бугровской СОШ № 2 на Аллее Ньютона. По задумке автора, памятник станет динамическим. Позади фигуры ученого расположатся так называемая «Колыбель Ньютона» – механическая система, предназначенная для демонстрации преобразования энергии различных видов друг в друга: кинетической в потенциальную и наоборот.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Как хлеба краюшку, «ценили в блокаду мы рыбку-колюшку»
  2. «Свеча памяти» Владислава Маначинского
  3. В лесу прифронтовом
  4. Надеемся, что будет школа имени Боброва…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code