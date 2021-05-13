Бугровским ученикам поможет учиться Исаак Ньютон

Подведены итоги конкурса на монумент Исааку Ньютону, с инициативой которого выступили Общественная палата Всеволожского района и администрация Бугровского сельского поселения. Меценат проекта – застройщик СК Арсенал-Недвижимость.

Всего поступило 38 эскизов из четырех городов России и трех стран мира, а выбрали проект в виде маятника, автором которого является член Союза художников Казахстана Игорь Гойденко. В массовом голосовании участвовали пользователи интернета.

Монумент будет установлен напротив Бугровской СОШ № 2 на Аллее Ньютона. По задумке автора, памятник станет динамическим. Позади фигуры ученого расположатся так называемая «Колыбель Ньютона» – механическая система, предназначенная для демонстрации преобразования энергии различных видов друг в друга: кинетической в потенциальную и наоборот.