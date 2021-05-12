Спектакль «Вечно живые» Всеволожский народный театр посвятил памяти Юрия Федулова

Ко Дню Победы Всеволожский народный драматический театр поставил спектакль «Вечно живые» по одноименной пьесе Виктора Розова. К большому сожалению, вход в театральный зал Центра культуры и досуга был только по пригласительным билетам, поэтому далеко не всем желающим удалось посмотреть любимую постановку.

Этот спектакль давно в репертуаре театра, но идет редко и всегда с аншлагом. Сама пьеса советского драматурга вызывает у зрителей самые искренние чувства и глубокое сопереживание.

В этом сезоне произошло непредвиденное событие: из-за смерти ведущего актера Юрия Федулова роль Федора Иванович Бороздина исполнил Александр Маркин. В постановке были заняты: Наталья Краскова, Давид Дзидзигури, Елена Евдокимова, Станислав Беганский, Екатерина Макарова, Тамара Зубарева, Александр Солохин, Анна Кузькина, Нина Рудакова, Николай Кожицев, Екатерина Новоселова, Владимир Солохин и Анастасия Манаева.

Замечательный актерский коллектив, несмотря на постигшее его несчастье, не разочаровал поклонников. Пьеса прошла с огромным успехом, со слезами и аплодисментами зрителей. Все актеры играли на едином дыхании, страстно и искренне, – этими эмоциями был охвачен и весь зал.

На память у зрителей остались оригинальные программки, а еще яркие впечатления, которые не сможет стереть время. Спектакль должен навсегда остаться в репертуаре театра как его талисман. Режиссеры театра Ирина Троицкая и Александр Маркин вместе со всеми актерами посвятили спектакль памяти Юрия Васильевича Федулова, который тоже остался для своих коллег и зрителей «вечно живым».

Еще одна постановка, премьерная, с успехом прошла 10 мая на сцене большого зрительного зала ЦКД. «Танго любви» – это совершенно новая работа театра, которая вскоре будет показана на областном фестивале народных театров. Желаем победы!