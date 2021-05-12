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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На дорогах Ленобласти стартовал сезон ремонтных работ

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«Ленавтодор» приступил к обновлению первых пяти участков региональных трасс во Всеволожском, Тихвинском, Выборгском, Ломоносовском и Гатчинском районах. Всего в этом году регион обновит почти 110 километров областных магистралей в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Так, во Всеволожском районе по данной программе целиком будет обновлена дорога Роща – Магистральная от Санкт-Петербурга до Вартемяг через Дранишники. Кроме того, на 2021 год запланирован ремонт дорог общего пользования Елизаветинка – Медный завод и Парголово – Огоньки.

Также в рамках нацпроекта во Всеволожском районе планируется строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск (км 39) с железной дорогой на перегоне Всеволожск – Мельничный Ручей.

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