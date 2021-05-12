Во Всеволожске прошла эстафета «Ради жизни на Земле»

Более сорока команд приняли участие в традиционной легкоатлетической эстафете «Ради жизни на Земле», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соревнования прошли на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума в минувший понедельник, 10 мая.

Мероприятие собрало спортсменов всех возрастов – юные атлеты с азартом бежали дистанцию, а взрослые с не меньшим энтузиазмом участвовали в эстафете по северной ходьбе. Дух товарищества и отличное настроение не испортила даже погода: пасмурное небо пугало возможным дождем, однако спортсменам повезло – трасса оставалась сухой до конца соревнований.

По итогам забега среди детей до 11 лет первое место у команды «Токсовские надежды», среди детей до 17 лет победила команда «Колтушский лыжный клуб», среди смешанных команд первое место у команды «Степашки». В эстафете по северной ходьбе победила команда «СК Аэлита».

Победители и призеры в каждой группе были награждены медалями, кубками, грамотами и памятными призами. Организатором мероприятия выступил Отдел физической культуры и спорта администрации Всеволожского района и Всеволожский центр физической культуры и спорта.

Фото Отдела ФКС администрации Всеволожского района