Спортсменки «Галатеи» завоевали первое место на Всемирной Олимпиаде

Центр развития культуры и спорта «Галатея» из города Всеволожска признан одним из сильнейших коллективов мира по акробатическому танцу. Об этом говорили на XVII Всемирной танцевальной Олимпиаде, которая прошла с 1 по 10 мая в Москве, в которой приняло участие 36 500 человек из 70 стран мира. Они соревновались в 60 танцевальных дисциплинах.

Среди огромного количества талантов группа из Всеволожска вполне могла бы затеряться: на этот раз «Галатея» выставила всего шесть человек. Это были юные, тоненькие, но бесстрашные Виктория Ильтер (ей в этом году исполнится 14 лет), Полина Евсикова (ей только будет 13 лет), Елизавета Матвеева (11 лет), Алиса Пчелинцева (11 лет), Софья Латова (10 лет) и Александра Райлян (9 лет). И кто бы мог предугадать, что в своих дисциплинах они возьмут все возможные медали. Даже Саша Райлян, которая в первый раз выступала на танцевальной Олимпиаде, увезла оттуда заслуженную медаль.

А в целом группа из шести человек завоевала первое место в общем медальном зачете по акробатическому танцу. Эти шестеро из «Галатеи» взяли медалей больше, чем другие клубы, где количество представителей доходило иногда до 60 человек.

«Очень дерзкое и энергичное выступление Алисы запомнится нам еще надолго. Она абсолютно покорила нас грацией и зарядила своей невероятной энергией», – прокомментировали выступление Алисы Пчелинцевой на сайте XVII Всемирной танцевальной Олимпиады.

– Девочки показывали себя в трех танцевальных дисциплинах: акробатический танец, акробатическое шоу и акробатический этюд, – рассказала нашему корреспонденту Надежда Карпунина, руководитель Центра развития культуры и спорта «Галатея» и мастер спорта по художественной гимнастике, – Соревнования проводились отдельно в рамках Кубка России, а отдельно – по уровням сложности акробатических элементов. И там и там мои девочки выступили так, что абсолютно не к чему было придраться. К нам подходили тренеры из других танцевальных клубов и говорили, что мы реально самые сильные. Кубок России – в наших руках. Но для меня самое главное, что мои девочки счастливы.

Это была действительно очень красивая Олимпиада. На этот раз ее символом стали Белка и Стрелка, и оформление сценических площадок было посвящено 60-летию первого полета человека в космос.

Людмила Однобокова

Фото из архива клуба «Галатея»