Поезд Победы прибыл на станцию «Ладожское озеро»

Он почти ровесник Победы – паровоз серии П36 начали выпускать в Советском союзе после Великой Отечественной войны. За характерные цветные полосы на бортах железнодорожники прозвали его «Генерал». По традиции в День Победы он с ветеранами войны прибыл на платформу «Ладожское озеро».

В 1941 году эта небольшая станция превратилась в мощный транспортный узел, соединив Ленинград по Ладоге с противоположным, не занятым немцами, берегом. Эту магистраль впоследствии назовут «Дорогой жизни».

«Все для фронта, все для Победы!» — знаменитый лозунг, впервые провозглашенный в июле 1941 года, объединил всех советских людей и вел к единственной цели – победе в Великой Отечественной войне. Эта надпись позже появилась на многих памятниках, и паровоз «Комсомолец», который установили в качестве мемориала на станции, не стал исключением. Только за первый год войны бригада этого локомотива во главе со старшим машинистом Василием Елисеевым провела более двух тысяч тяжелых составов в осажденный Ленинград.

На Октябрьскую железную дорогу с началом войны легла основная работа по эвакуации. Из прифронтовых территорий и Ленинграда вывозили мирных жителей. Здесь же, на станции, концентрировалось все продовольствие для ленинградцев, доставленное водным или ледовым путем. За полтора года по линии Ленинград — Ладожское Озеро эвакуированы 1 миллион 300 тысяч человек, а обратно в блокадный город доставлено полтора миллиона тонн грузов.

После прорыва блокады в 1943 году, Государственный комитет обороны принял решение строить новый участок железной дороги для прямого сухопутного сообщения между Ленинградом и Большой землей. Линия Шлиссельбург – Поляны, протяженностью 33 км, была построена за 17 суток.

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