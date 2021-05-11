Гастрономический фестиваль «Корюшка идет!» в Ленобласти пройдет 15 и 16 мая

III Областной гастрономический фестиваль «Корюшка идет» состоится 15–16 мая в Новой Ладоге. В этом году в фестивале примут участие свыше 10 тысяч гостей. Для туристов будут организованы автобусные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Впервые «Корюшка идет» была проведена в 2019 году по инициативе губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. В тот же год фестиваль получил второе место в национальной премии событийного туризма «Russian Event Awards». Уже в 2019 году его посетило 7 000 человек, в прошлом году – 10 000 человек, а нынче ожидается еще больше.

Для гостей фестиваля запланирована яркая зажигательная программа. Основные события пройдут в субботу, 15 мая. В этот день состоится Конкурс рыбака. Награды обещает вручать сам губернатор области, а они будут очень полезными: надувная лодка, палатка и спальный мешок. В то же время из Волхова стартует велопробег. Когда участники велопробега прибудут в Новую Ладогу, их ожидает торжественная встреча.

В программу праздника входят также футбольный матч между командами правительства Ленинградской области и парад маломерных судов, в котором будут принимать участие юные спортсмены из яхтенной школы Волховского района. В 17 часов зрители станут свидетелями очень интересной акции зарыбления: на их глазах в Волхов выпустят 3 500 мальков сига.

Ну и, конечно, оба дня – 15 и 16 мая – можно будет наслаждаться уникальной кухней. В Новой Ладоге откроется целая Рыбацкая деревня, где можно будет купить и попробовать блюда из местной рыбы: корюшки, клариевого сома и ивангородской миноги. Вообще, пользуясь случаем, организаторы фестиваля (комитет по туризму Ленинградской области и спонсоры) сообщили, что в данное время разрабатывается меню, которое должно стать туристическим брендом Ленинградской области. Оно будет составлено на основе старинных рецептов коренных народов области, которые будут приспособлены на новый лад.

Помимо гастрономических блюд, в Рыбацкой деревне будут продаваться изделия местных производителей. А рядом с ней целых два дня будут проходить концерты и различные шоу, например, будет выступать клуб исторической реконструкции «Морская дружина Рус». На концерт обещают приехать артисты из Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Среди них – шоу-оркестр «Street Band», Алена Мальцева и группа «Ярмарка». Украшением станут группа «Смысловые галлюцинации» и Анна Семенович.

В местном скейт-парке пройдут мастер-классы по скейтбордингу и боумиксу. Отдельная интерактивная зона предусмотрена для маленьких детей, где они смогут поиграть и порисовать на асфальте. Закончится представление шикарным фейерверком.

Одно неудобство – гостей ожидается так много, что трансфером от Санкт-Петербурга всех обеспечить невозможно. Жителям Всеволожского района придется добираться в Новую Ладогу самостоятельно. Тем не менее мы желаем всем прекрасно провести время.

Людмила Однобокова

Фото из архива группы «Фестиваль «Корюшка идет!» в соцсети «ВКонтакте»