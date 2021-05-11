В Ленобласти объявлен литературный конкурс о войне «ВОвремя»

Писатели, поэты и публицисты могут опробовать свои силы в литературном конкурсе «ВОвремя». Авторов самых ярких работ ждут денежные призы: победитель конкурса получит 300 тысяч рублей, обладатели второго и третьего мест – 200 тысяч рублей и 100 тысяч рублей соответственно.

Творческое состязание организовано Ленинградской областной универсальной научной библиотекой совместно с Петербургским домом писателя и посвящено 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Заявки будут приниматься в срок до 1 июня на электронный адрес vovremyakonkurs@yandex.ru

Конкурсные работы принимаются как в прозе, так и поэзии: авторы могут присылать рассказы, стихи, очерки, зарисовки, статьи, эссе, документальные материалы. Единственное ограничение по объему публикаций – не более 10 тысяч знаков. Из лучших произведений планируется издать альманах.