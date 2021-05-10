«Одна на всех – мы за ценой не постоим»: во Всеволожске отметили День Победы

Полевая кухня, марш барабанщиц, песни, пляски, концерт народной артистки РФ Лариса Долиной и праздничный салют – Всеволожск отпраздновал 76-летие Великой Победы.

Вчера, 9 мая, главный праздник страны райцентр отметил в парке «Песчанка». Здесь представили концертную программу «На солнечной поляночке». Люди собирались на площади с раннего утра. Концерт начался в 13.00 с марша барабанщиц ДШИ им. Глинки. Творческие коллективы друг за другом выходили на сцену. Звучали песни военных лет и современные композиции, лихо отплясывали танцоры. А возле полевой кухни люди выстраивались в очередь, чтобы отведать солдатской каши.

– Это действительно праздник со слезами на глазах, – с волнением и дрожью в голосе рассказывает одна из участниц ансамбля «Крупеничка» Зинаида Бутенко. – Мой отец-фронтовик, к счастью, вернулся с поля боя. О тех суровых днях он не любил рассказывать. Сегодня наш коллектив исполнит четыре песни. Каждый год выступая на празднике, посвященном Великой Победе, мы прикасаемся к памяти наших героев.

– Благодаря советским солдатам продолжается жизнь , – присоединяется к разговору другая участница коллектива Раиса Булаш. – Они воевали за нас, наше будущее. У меня дед воевал на Синявинских высотах, попал в плен, бежал, а в конце войны вместе с партизанским отрядом дошел до Берлина. Недавно в архиве нашлись документы о его подвиге: дед помог прорваться нашему батальону. Сам он молчал об этом и нам ничего не рассказывал.

– Сегодня мы сопровождаем ветеранов, помогаем им, раздаем жителям и гостям города георгиевские ленточки, принимаем участие в организации работы полевой кухни, – говорит руководитель муниципального отделения ВОД «Волонтеры победы» Алексей Воронов. – Этот день – дань памяти нашим предкам, благодаря которым мы живем. Мой прадед тоже участник войны, и Алексеем меня назвали в его честь!

Апогеем мероприятия стало выступление народной артистки России Ларисы Долиной. Закончился праздник торжественным фейерверком.

Ирэн Овсепян

Фото Антона Крупнова