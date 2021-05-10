Во Всеволожске прошли соревнования по мини-футболу на приз Героя Михаила Абросимова

Традиционные соревнования по мини-футболу на приз Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Михаила Абросимова прошли во Всеволожске 3 мая. В этот день на поле встретились 8 детских и мужских команд Всеволожского района.

В соревнованиях приняли участие в том числе и 2 команды военнослужащих из 1489-го гвардейского зенитного ракетного Речицко-Бранденбургского Краснознаменного орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полка (в/ч 28036), расположенного в п. Ваганово. Именно в состав этого полка навечно внесен гвардии ефрейтор Михаил Абросимов.

Присутствующий на турнире заместитель командира полка по военно-политической работе гвардии подполковник Станислав Ионов поблагодарил администрацию района за поддержку инициативы командования полка в проведении турнира и пожелал его участникам добиться желаемых побед.

Все команды, несмотря на хмурую погоду, достойно показали себя на поле. Игры проходили в дружеской атмосфере, с азартом и задором. Вдохновившись примером военной дисциплины, дети стойко переносили холодный ветер и моросящий дождь во время торжественного награждения победителей. Кубками и медалями были отмечены не только лучшие команды, но и игроки.

Лучшим вратарем турнира был признан Денис Гайтанов, лучшим защитником — Антон Макаров (оба из команды «Зенитчики», п. Ваганово), лучшим бомбардиром признан Дмитрий Николаев («Боруссия», п. Романовка).

Среди взрослых победу одержала команда «Боруссия», второе место – «Мафия» из Всеволожска, почетное третье заняла команда «Зенитчики». Среди детских команд места распределились следующим образом: 1 место – «Надежда-I» (г. Всеволожск), 2 место – команда из п. Лесколово, 3 место – «Надежда-II» (г. Всеволожск).

За большой вклад в организацию и проведение турнира благодарностью администрации района был отмечен командир в\ч 28036 гвардии полковник Александр Демченко.

По окончании турнира всех участников ждало подкрепление в виде горячей гречневой каши с тушенкой, приготовленной на полевой кухне, и чай.

Напомним, впервые соревнования по мини-футболу на приз Героя Советского Союза гвардии ефрейтора Абросимова Михаила Романовича во Всеволожске прошли 1 мая 2014 года. Так был дан старт новой спортивной и патриотической традиции в нашем районе.

Каждый последующий год (за исключением года предыдущего, когда турнир не проводился из-за карантина) в майские праздники на футбольное поле школы № 2 г. Всеволожска выходили команды, чтобы почтить память героя.

Владимир Шемшученко