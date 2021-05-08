В храме Петра Афонского впервые за восемь десятилетий прошла литургия

По благословению епископа Приозерского и Выборгского Игнатия 7 мая в недавно воссозданном алтаре храма преподобного Петра Афонского и равноапостольной кн. Ольги прошла литургия. Важность события объясняется тем, что службы не проводились там уже восемь десятилетий. Храм, открытый в деревне Морье на средства благотворителей Глазовых, долгие годы использовался не по своему прямому назначению, а как складское помещение войсковой части.

Храм построен известным гражданским инженером, архитектором А.В. Кенелем, в начале XX века, самостоятельный приход был открыт в 1907 году. В двухтысячных годах на средства благотворителя Сергея Никитина, который недавно ушел из жизни, началось восстановление этого прекрасного храмового сооружения на побережье Ладожского озера, и продолжается сейчас.

В литургии, приуроченной к Великой Пасхе, принял участие прекрасный хор Афонского подворья в Санкт-Петербурге под управлением Алексея Жукова. Богослужение провел настоятель церкви Святой великомученицы Варвары в поселке Рахья Олег Патрикеев. Событие стало большим праздником для православных христиан, приехавших на торжественное богослужение из разных населенных пунктов Всеволожского района. После литургии был совершен крестный ход вокруг храма.

Соб. инф.