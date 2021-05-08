Во Всеволожске открылся Парк воинской славы

Сегодня, 8 мая, во Всеволожске на Румболовской горе состоялось торжественное открытие Парка воинской славы в честь 75-летия Великой Победы. Этим событием район завершил цикл мероприятий, посвященных этому большому историческому юбилею.

На митинге собрались ветераны, кадеты Муринского центра образования № 4 и Кудровского ЦО, представители движения «Волонтёры Победы», активисты других общественных организаций.

Прекрасный комплекс, в котором увековечен подвиг военных летчиков, в то же время является данью уважения и памяти всем героическим защитникам Ленинграда. Современное архитектурное решение мемориального пространства на Румболовской горе обещает стать притягательным местом для горожан и многочисленных туристов, решивших познакомиться с памятными местами на Дороге жизни.

На церемонии открытия к участникам обратились: депутат Государственной думы РФ Светлана Журова, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, заместитель председателя районного совета депутатов Ольга Ковальчук, глава МО «Город Всеволожск» Станислав Богдевич.

Завершилась церемония возложением венков и цветов к мемориалу.

Парк создан в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018–2024 годы» рядом с могилами павших воинов на Румболовском братском захоронении и является продолжением темы, которой посвящен военный музей «Дом авиаторов».

Фото Антона Ляпина