«Ты меня не понимаешь»: молодежь Всеволожского района учится диалогу

Активная молодежь Всеволожского района примет участие в серии видеороликов о взаимоотношениях детей со старшим поколением. В них затронут не только семейные конфликты, но и проблемы взаимодействия со сверстниками, поиск себя и трудности в учебе.

Сотрудники отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям стараются быть с подростками на одной волне, ориентироваться на интересы молодежи. Начальник отдела Яна Сахацкая рассказывает, что однажды во время такого общения выяснилось – главная проблема подростков – отсутствие взаимопонимания с родителями. Извечный конфликт отцов и детей актуален и в наше время. Казалось бы, как можно помочь ребятам? Ведь эта проблема всегда была, есть и будет. Однако вскоре у отдела по молодежной политике и воспитанников молодежных клубов появилась идея совместного проекта «Ты меня не понимаешь». Его название отражает основную суть: часто в семье слушают, но не могут услышать и действительно понять друг друга.

Смысл в том, чтобы показать, что у школьников и студентов немало сложностей, которые могут влиять на общение с самыми родными людьми. То же самое происходит и у взрослых: стресс на работе, сложное материальное положение, личностный кризис. С помощью серии роликов активисты хотят показать, что важно уметь «отключаться» от всего этого и не срывать злость на домашних. Только тогда в семье будут царить мир и любовь.

Пока успели отснять только первую серию, которая получила название «Тройка». Недавно ребята собрались в клубе «Пульс», чтобы посмотреть и обсудить ее. Сценарий к ролику написала исполнительница главной роли Анастасия Сероухова. Настя отмечает, что для нее съемка стала уникальным опытом. Она уже несколько лет занимается в театральной студии «PulsAR», поэтому привыкла к сцене. Но работать перед камерой оказалось сложнее. Девушка рассказывает, что ролик был снять за один день. На его создание потратили 12 часов.

Маму главной героини исполнила преподаватель студии «PulsAR» Юлия Рубис. В роли оператора-постановщика выступила руководитель направления «Видеосъемка и монтаж» при молодежно-подростковом клубе «Феникс» Кристина Иванова. Общими усилиями получилось создать десятиминутное видео, которое смело можно назвать короткометражным фильмом. Здесь есть актуальная проблема, а игра актеров приятно удивляет.

По сюжету ролика главная героиня ссорится с мамой из-за тройки по физике. Мама ругает ее за неуспеваемость и бардак в комнате, совершенно не желая слушать дочь. В итоге они срываются друг на друге, после чего девочка убегает из дома. В конце ролика персонажи решают обратиться к психологу, чтобы научиться лучше понимать друг друга. В кабинете у специалиста выясняется, что у мамы был тяжелый день на работе, а дочери – проблемы во взаимоотношениях с учителями и сверстниками. После этого и мать, и дочь задумались и пересмотрели свое поведение.

Анастасия призналась, что недолго думала над сценарием. Она рассказала о том, что волнует лично ее, о том, с чем она сталкивалась в реальной жизни. По мнению Насти, эти темы найдут отклик в сердцах многих подростков. Этот и другие ролики, которые будут сняты в рамках проекта «Ты меня не понимаешь», планируется показывать на родительских собраниях. Такая идея пришла в голову Яне Сахацкой, которая и сама под впечатлением от просмотра короткометражного фильма. Он помог ей другими глазами посмотреть на взаимоотношения со своим сыном. В день премьеры в «Пульсе» собралось совсем немного людей. Но, кажется, среди них не нашлось того, кто бы остался равнодушным.

Екатерина Королева

Фото группы «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «Пульс» в соцсети «ВКонтакте»