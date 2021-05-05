Песни о войне прозвучали в Щеглово

Детский фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Дети России – дети Победы» проходит в Щегловском КДЦ уже который год подряд. Каждый раз ребята тщательно готовятся, переживают и вкладывают в выступление всю свою душу.

В этом году праздник состоялся в последний день апреля. В Щеглово собрались участники из Всеволожского, Волосовского, Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Подпорожского, Сланцевского, Тосненского, Волховского и Лодейнопольского районов. Выступали не только солисты и творческие дуэты, но и вокальные ансамбли. Конкурс проходил в трех возрастных категориях: 5 – 8 лет, 9 – 14 лет и 15 – 18 лет.

Фестиваль начался с приветственного слова главы Щегловского поселения Юрия Паламарчука. Юрий Анатольевич отметил, что очень рад наконец-то встретиться вживую, ведь все успели истосковаться по таким встречам за время пандемии. Директор детской школы искусств поселка имени Морозова Элеонора Зуева пожелала всем мирного неба над головой, а конкурсантам – удачи. Фестиваль посетил и участник телепроекта «Голос 60+» Андрей Косинский. Он не только исполнил композицию «А над Волгой рекой», но и вошел в состав жюри фестиваля.

Солистка студии эстрадной песни «Звездопад» Виктория Петрова выступила с песней «Жаворонки Победы». В прошлом году в Щеглово прошла акция с аналогичным названием. Этот опыт Всеволожский район позаимствовал у подмосковных Мытищ. Суть проекта «Жаворонки Победы» в том, чтобы дошкольники выходили на Парад Победы вместе со своими родителями и несли в руках маленьких жаворонков, изготовленных из подручных средств.

Затем начался калейдоскоп творческих выступлений. Ребята исполняли грустные композиции, трогающие до глубины души, и веселые, жизнеутверждающие песни о мире, весне и любви. За их выступлениями стоит большая работа над собой и стремление к самосовершенствованию. Видно, что и дети, и педагоги очень долго готовились к фестивалю.

Екатерина Королева

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