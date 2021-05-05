Отправка призывников со сборного пункта Военного комиссариата Ленинградской области

«Если ты умеешь и готов защитить самого себя, ты всегда сможешь защитить свою семью, свой город и свою страну», – с таким напутствием к призывникам обратились ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Они знают, о чем говорят, и потому у ребят не остается сомнений, что они сделали правильный выбор – службу в армии.

С 1 апреля — начала весеннего призыва — в региональном пункте сбора Военного комиссариата Ленинградской области проходит окончательный отбор молодых ребят в вооруженные силы страны.

Ленинградская область выполняет план по призыву на 100%. В этом году на службу в армию отправятся полторы тысячи призывников. Их распределят в воинские части в границах Северо-Западного федерального округа.

Команда «Сорок седьмой»