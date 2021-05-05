Ленинградская панорама: «У нашего зрителя чуткое сердце»

Сергей Морозов, художественный руководитель, директор Театра «На Литейном» – о том, что зрителей можно и нужно вовлекать в процесс рождения спектакля.

– Для нашего театра работа со зрителем из Ленобласти – важное направление развития. Каждый спектакль мы ставим так, чтобы его можно было показать областной публике, а некоторые создаем специально для эксплуатации на выездных площадках.

Нам важно найти свою аудиторию в разных уголках региона и радостно видеть в зале знакомые лица. В области особенный зритель – искренний, чутко откликающийся на жанровые особенности. Аудитория в небольших населенных пунктах быстрее, чем в мегаполисах, идентифицирует себя с персонажами, а значит, моментально вовлекается в действо.

Не скрою, есть города и райцентры, куда мы особенно любим приезжать. В этом списке Войсковицы, Волосово, Вырица, Аннино, Лопухинка, Кузнечное, площадки Всеволожского района. Но порой, показывая спектакли в отдаленных и новых для нас местах, встречаешь такой горячий отклик, такую живую реакцию!

В последнее время мы практикуем премьеры на площадках региона. Во время обсуждения со зрителями после показа мы быстро получаем обратную связь. И, ориентируясь на заданную публикой чувственную координату восприятия, оттачиваем постановку и лишь потом представляем ее в Петербурге.

Наш театр активно ищет новые формы. У нас в багаже спектакли-квесты, спектакли-диалоги. Отмечу спектакль «Я озвучиваю мультик», музыкальная партитура которого рождается на глазах у юных театралов. Спешу поделиться планами совместных постановок с оркестром народных инструментов «Метелица»: это оратория к 800-летию со дня рождения Александра Невского и «Ежик и Медвежонок» по сказкам Сергея Козлова.

Хочу обратить внимание на замечательный проект «Театр + Музей», где сценой становится музейное пространство. Так мы сыграли в Ивангороде спектакль «Перемирие» и планируем его показ в Старой Ладоге.

Сейчас театр готовится к фестивалю «Культурный Выборг. Адаптация». В ее рамках пройдут спектакли на территории Выборгского замка, результаты своей работы представит драматургическая лаборатория. Надеемся, проект станет традиционным и ежегодно будет менять дислокацию в регионе.