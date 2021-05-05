Ленинградская панорама: детские пособия привязали к доходам

С 1 апреля можно пересчитать размер пособия для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Кто имеет право на увеличенную выплату, разъяснили в комитете по соцзащите населения Ленобласти.

Правила расчета

Правительство РФ утвердило новые правила расчета пособия. Раньше все семьи, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения (ВПМ), получали одинаковое пособие – 50% регионального прожиточного минимума на ребенка. Теперь его размер зависит от материального благосостояния семьи.

«В основу изменений заложены принципы адресности. В частности, пособие теперь положено детям, взятым под опеку. А семьям, оказавшимся в более сложной ситуации, будут выплачивать повышенную субсидию», – разъясняет председатель областного комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева.

Введены три уровня выплат: 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка, 75 % и 100 %. Чтобы разобраться, вырастут ли суммы для вашей семьи, возьмемся за калькулятор.

Базовый размер пособия в этом году – это половина регионального прожиточного минимума на ребенка, то есть 5 434,50 руб. Если с этой суммой среднедушевой доход семьи все же меньше величины прожиточного минимума на душу населения (в Ленобласти это 11 289 руб.), то выплата вырастет до 8 151,75 руб., то есть до 75 % от ВПМ на ребенка. Если и в этом случае доходы семьи ниже ВПМ, пособие составит 10 869 руб.

Давайте посчитаем

Как вычислить среднедушевой доход семьи? При расчете исходят из суммы денежных поступлений всех членов семьи за последние 12 месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед подачей заявления. Например, если вы планируете подать заявление в мае 2021-го, то будут складывать все доходы с января 2020 до декабря 2021 года включительно.

Учитываются все виды доходов, полученные в денежной форме, в том числе по гражданско-правовым договорам, прибыль от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии. Плюсуются также проценты по вкладам, доходы от сдачи имущества в аренду, алименты и социальные выплаты.

Если кто-то из родственников доходов не имел, придется объяснить, почему. По правилу «нулевого дохода» объективными причинами считаются уход за малышом до 3 лет или членом семьи с инвалидностью, учеба в вузе, лечение, служба в армии, отбывание наказания в местах лишения свободы. «Нулевым» может быть доход у одного из многодетных родителей или у единственного родителя, а также у безработных, зарегистрированных на бирже труда и ищущих работу.

Теперь в расчетах учитываются дети до 23 лет, которые не состоят в браке и обучаются очно. Не считается доходом компенсационная выплата, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью.

О квартирах и машинах

При назначении пособия рассматривается имущество семьи. Можно иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок, гараж, нежилое помещение, автомобиль, мотоцикл, моторную лодку, трактор.

Площадь жилых помещений не имеет значения, если семья владеет одной квартирой или домом. Если объектов несколько, то право на получение пособия сохранится, только когда их общая площадь не превышает 24 кв. м на одного домочадца. Площадь домов не должна быть больше 40 кв. м на члена семьи. Недвижимость, автомобили и участки, предоставленные в качестве меры соцподдержки, не учитываются.

Не имеют права на выплату семьи, владеющие новыми (до 5 лет) мощными (свыше 250 л. с.) автомобилями. Однако многодетные семьи или те, в которых есть инвалиды, могут владеть несколькими транспортными средствами независимо от года выпуска.

Документы – по запросу

Заявление на перерасчет можно подать на сайте госуслуг в личном кабинете, в МФЦ или в филиалах Центра соцзащиты населения по месту жительства до 31 декабря 2021 года.

Сведения о доходах членов семьи запрашиваются в рамках межведомственного информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе, Пенсионном фонде РФ и других уполномоченных органах.

Список дополнительных документов индивидуален. Так, если в семье есть студенты до 23 лет, обучающиеся очно, потребуется справка из учебного заведения.

Мила Дорошевич

Актуальный ликбез

В апреле областной Центр социальной защиты и профильный комитет провели несколько прямых телефонных линий. Специалисты подробно ответили на вопросы ленинградских родителей.

– Как предоставить информацию об алиментах?

– Сумму алиментов, которые получают члены семьи, самостоятельно нужно указать в заявлении. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений. Искаженная информация может стать причиной отказа в назначении выплаты.

– Нужно ли после подачи заявления через личный кабинет на сайте госуслуг приносить документы в МФЦ?

– По ситуации. Специалисты сделают по заявлению запросы, и если понадобятся дополнительные документы, они свяжутся с заявителем.

– Подала на повышение пособия. В приложении написано: «На рассмотрении». Что это значит?

– Заявление рассматривают специалисты филиала Центра соцзащиты по месту жительства. Срок принятия решения составляет 10 рабочих дней и продлевается на 20 дней, если не поступили сведения, запрашиваемые в рамках межведомственного взаимодействия.

– Мы получаем выплату за непредоставление места в детском саду. Эти деньги будут учитывать при перерасчете? А коронавирусные 10 тысяч рублей?

– Ежемесячная выплата на ребенка, которому в связи с отсутствием мест не выдано направление в муниципальную организацию дошкольного образования, учитывается при расчете среднедушевого дохода семьи. Единовременные выплаты в период пандемии в расчет не входят.