Ленинградская панорама: коротко, но важно

Дайджест интересных новостей из жизни региона за минувшую неделю.

Практики для мам

Ломоносовский район показывает замечательный пример симбиоза медицины и культуры. В марте здесь стартовал онлайн-проект «Мамины практики».

Педиатр из врачебной династии, мать троих детей Наталья Яценко, делится медицинскими рекомендациями и личным опытом, а также приглашает других экспертов. Ток-шоу появилось в сотрудничестве с ДК «Горбунки», который обеспечивает техническую часть.

Эфиры доступны на платформах Дворца культуры на YouTube и «ВКонтакте». Сообщество мам Ленобласти приняло идею на ура: у первого же выпуска было почти 6 тысяч просмотров.

Я б в пожарные пошел…

В Гатчинском районе появилась команда пожарных-волонтеров. Отряд из жилмассива Чаща уже укомплектован служебным автомобилем – его передал в пользование Леноблпожспас. Огнеборцы будут курировать 29 садоводств.

Участие в отряде предполагает регулярное дежурство пожарного в паре с водителем спецтранспорта. Для дежурств построено пожарное депо. Новая команда стала третьим добровольным объединением в Гатчинском районе. Всего в регионе создано более 70 пожарных объединений.

В золотой лиге по туризму

Ленинградская область вошла в топ-3 лидеров золотой лиги национального рейтинга развития событийного туризма в России, составленного по итогам 2019–2020 годов.

В этом году регион также приготовил для жителей и гостей множество ярких событий, сообщили в комитете по культуре и туризму Ленобласти. Любителей истории ожидают путешествия во времени на реконструкциях «Средневековые дни в Выборге» и «Забытый подвиг». Поклонники культуры посетят фестивали кино и музыки «Окно в Европу», «Дым над водой» и увидят театральные премьеры.

Прикоснуться к традициям коренных народов позволит «Древо жизни». Для тех, кто не любит сидеть на месте, организуют «Путешествие с любовью» и фестиваль водного туризма. Ну а любителям поесть придутся по вкусу гастрономические праздники «Калейдоскоп вкуса» и «Корюшка идет!».