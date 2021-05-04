Ленинградская панорама: за питомцем – в МФЦ!

Бездомных животных пристраивают в хорошие руки не только волонтеры. Подобрать себе питомца теперь можно с помощью сети многофункциональных центров.

Приозерский пилот

Управление ветеринарии Ленобласти и МФЦ «Мои документы» договорились о сотрудничестве в рамках программы «Мы в ответе за тех, кого приручили». Главные цели проекта, запущенного в начале года, – поддержать и разгрузить приюты для животных, найти бездомным четвероногим заботливых хозяев.

Специалисты МФЦ будут предоставлять клиентам сведения о животных, разъяснять алгоритм получения питомца в семью, консультировать по вопросам содержания, социализации, ветеринарных услуг. Желающие смогут ознакомиться с реестром воспитанников приютов, посмотреть снимки, узнать о характере животных.

Новый сервис в пилотном режиме заработал в МФЦ Приозерска. Сведения о питомце можно получить с помощью терминала, информация подается легко и позитивно. Вот что, например, написано об овчарке по кличке Вета: «Прошло уже 4 года, как я живу в приюте, с самого детства. Очередь за счастьем большая, но я не грущу! В любой ситуации бросаю вызов скуке, люблю детей и всех людей, собак, если не задаваки, – тоже».

Сейчас в частном Приозерском приюте живут 120 собак и 40 кошек. Песиков содержат в уличных вольерах, для щенков есть утепленный вагончик. У мурлык – отапливаемое помещение с электричеством и вентиляцией.

По словам владельца приюта Анны Тюриной, к ним часто обращаются люди с желанием взять питомцев, но далеко не все осознают серьезность этого шага – таким здесь отказывают. К счастью, много и людей, которым можно отдать животное с легким сердцем.

Так, в приюте подобрал собаку и оформил ее передачу через МФЦ директор АО «ПЗ Первомайский» Алексей Павлов. Теперь Аля охраняет автопарк в хозяйстве. Друга уже имеющемуся в доме сенбернару нашел и глава приозерской администрации Александр Соклаков. «Сколько себя помню – собаки были всегда. Решил взять вторую, потому что дома бываю редко, а питомец один скучает», – поделился он.

Расширение географии

Полезный сервис будут распространять и на другие площадки Ленобласти. В помещениях МФЦ уже размещается социальная реклама о бережном отношении к животным. Единая база приютов и сведений о питомцах доступна на сайте управления ветеринарии.

Жители области, желающие взять животное через МФЦ, получат преимущество – помощь с обслуживанием в ветклиниках. Питомцу обеспечат первичный осмотр, выдадут паспорт, стерилизуют по льготе.

По данным мониторинга, сейчас в Ленобласти насчитывается 12,9 тысячи безнадзорных животных. Есть надежда, что новый проект поможет гражданам более ответственно относиться к нашим меньшим братьям, а кошкам и собакам, оказавшимся в приютах или на улице, поскорее обрести семью.

Валерий Ракитянский

Фото МО Приозерского муниципального района